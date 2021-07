Un error de seguridad del sistema sanitario madrileño desvela los datos personales del rey y Sánchez

LEER MÁS Ciberataque: preguntas y respuestas sobre la Protección de Datos

Un error informático de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha desvelado durante un tiempo "indeterminado" datos personales de unos 100.000 madrileños, entre ellos el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según ha informado la cadena autonómica, Telemadrid.

Desde la Consejería de Sanidad han asegurado que se trata de datos alojados en portales sanitarios de la Comunidad de Madrid, como el servidor destinado a gestionar la autocita de vacunación contra el coronavirus. El error sucedió por "la subida de una actualización que pasó los protocolos de pruebas pero generó una brecha al ser puesto en marcha".

Las mismas fuentes han detallado que la entrada a estos datos se ha generado "a través de un acceso indebido" y que "ya está bloqueado por los servicios de calidad". Asimismo, hacen hincapié en que el enlace por el que se han expuesto estos datos no es de acceso público y remarcan que no se podría conseguir información relevante, debido a que se necesitaría también el DNI de la persona implicada y "no afectaba a los datos clínica ni permitía la alteración de los mismos".

Telemadrid destaca que tuvieron constancia de los hechos por una denuncia anónima, que comunicó los hechos a la Consejería de Sanidad, la Guardia Civil y la Policía Nacional.

La Comunidad de Madrid niega que sea cierto

Tras darse a conocer la noticia, el perfil de Twitter de la Comunidad de Madrid publicó: "#STOPBULOS. Esto es falso". Sin embargo, la Consejería de Sanidad sí ha confirmado los hechos, al igual que algunos medios de comunicación pudieron acceder a estos datos.