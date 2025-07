El equilibrio imposible de María Jesús Montero: la financiación singular o sus aspiraciones en Andalucía

La aprobación del principio de acuerdo para una financiación "singular" de Cataluña pone más que nunca en el foco a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que además es la candidata del PSOE para la Junta de Andalucía. Su ausencia en la reunión clave donde se presentó el modelo evidencia la incompatibilidad entre ser ministra de Hacienda y ser candidata andaluza.

El reproche andaluz

Desde la Junta de Andalucía, el mensaje ha sido tajante. La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha pedido públicamente que Montero abandone el Ejecutivo nacional si no está dispuesta a garantizar la igualdad de trato entre comunidades autónomas: “Si no es capaz de defender a todas las comunidades y la igualdad entre españoles, que se marche”.

La consejera ha calificado el modelo de financiación pactado con Cataluña como un “atentado” contra el principio de igualdad territorial, al permitir que una comunidad gestione todos sus tributos y decida cuánto transfiere al Estado.

Una ausencia incómoda

La reunión en la que se presentó el modelo estuvo comandada por el ministro Ángel Víctor Torres y el conseller catalán Albert Dalmau, y no contó con la participación de Montero, ministra de Hacienda y figura clave en cualquier asunto relativo a financiación autonómica. Desde el Gobierno se justifica su ausencia alegando que no forma parte de esa comisión. Sin embargo, Esquerra ha criticado que no estuviera.

Para la oposición, esta ausencia se interpreta como un intento de Montero de evitar el coste político en una comunidad como Andalucía, donde defender privilegios fiscales para Cataluña podría convertirse en un obstáculo casi insalvable para sus aspiraciones electorales.

Sus declaraciones 48 horas antes

La presión ha aumentado con la difusión de un vídeo de Montero en un mitin reciente en Jerez de la Frontera, donde negaba de forma rotunda que el Gobierno pudiera llegar a aceptar diferencias fiscales entre territorios. “Mientras haya un solo socialista en La Moncloa y en el Ministerio de Hacienda, nunca jamás habrá privilegio de unos territorios contra otros”, decía hace apenas 48 horas.

Unas palabras que han envejecido mal tras el acuerdo con la Generalitat y que hoy se viralizan como ejemplo de contradicción.

Montero se encuentra así atrapada en un dilema. Defender como ministra una decisión que impulsa el PSOE en Madrid, pero que podría resultar inaceptable para el electorado andaluz, donde deberá presentarse como alternativa a Juanma Moreno en las próximas autonómicas.