Enésima sesión bronca entre Feijóo y Pedro Sánchez: "Por seguir en el poder pactaría hasta con Netanyahu"

"Señor Sánchez, cuando usted va a perder votaciones en el Congreso, se va al cine. Como no tiene mayoría, mueve el ejército a zonas de conflicto y nos enteramos por un tuit. Y como no tiene presupuestos, alienta barricada... 23 policías heridos. El transporte no funciona, lo de la vivienda no se arregla. Para usted todo es un juego de trileros. ¿Que imputan a su mujer? Milei. ¿Que encausan a su hermano? Trump. ¿Que su número dos sigue en la cárcel? Eurovisión. Usted no defiende ninguna causa noble. Solo quiere tapar sus vergüenzas...". Así ha comenzado una nueva sesión de control al Gobierno y, por ende, la enésima bronca entre el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo -quien pronuncia las palabras que inician este escrito- y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En este sentido, el líder del PP ha recriminado las "cortinas de humo" a Pedro Sánchez, sacando a la luz la Euroliga de baloncesto o la selección española del Mundial, y se pregunta: ¿Cree que los españoles debemos seguir en esta inestabilidad populista? Ante esta cuestión, Pedro Sánchez le ha pedido a Feijóo que no le escuche a él, que escuche a la ONU que ya ha hablado de que se está cometiendo un genocidio en Israel o las encuestas que dicen que una amplia mayoría de españoles sí que considera que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza.

"Ni los insultos resuelven los problemas de vivienda, ni las listas de espera de la Sanidad", espeta Sánchez a Feijóo y añade: "Nosotros decidimos gobernar con eficacia".

En su turno de réplica, Feijóo ha sentenciado que este es el Gobierno "más inestable" que ha tenido la democracia española: "Quien está bombardeando Gaza es el Gobierno de Israel, no el pueblo de Israel al que usted ha condenado. Hamás es una organización terrorista. A usted le ha felicitado dos veces Hamás y eso es una vergüenza de la que nunca se va a poder apartar [...] Ya le conocemos demasiado, por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu".

Estabilidad y mayorías absolutas

Respecto a la inestabilidad que espetaba Feijóo, Sánchez sostiene que la estabilidad no la otorga una mayoría absoluta, recordando el gobierno anterior del PP liderado por Mariano Rajoy. "La estabilidad que nos interesa es la de los sueldos, la de los trabajadores... esa es la que nos preocupa".