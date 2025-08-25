Encuentran restos óseos durante la extinción de un incendio en Ourense

Un helicóptero de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Laza localizó unos restos óseos junto a un vehículo mientras trabajaban en la extinción de un incendio en Vilariño de Conso (Ourense).

Según han confirmado fuentes cercanas al caso, los restos hallados en el monte del municipio ourensano estaban próximos al vehículo que coincide con el de un ourensano desaparecido hace algunos meses.

Los restos han sido trasladados para su análisis forense e identificación.

El fuego amenaza ahora a Lugo

La Xunta de Galicia ha activado este lunes la situación 2 de emergencia por un nuevo incendio, esta vez en A Pobra do Brollón, en la provincia de Lugo. El fuego se ha declarado en la parroquia de Abrence.

Se ha decretado la emergencia como medida preventiva por la proximidad a los núcleos de Golmar, Conceado y San Pedro.

Galicia tiene, además, tres incendios forestales activos en la provincia de Ourense, donde el domingo surgió un nuevo fuego en el municipio de Avión.

Presentan evolución favorable el de Chandrexa de Queixa, que ya está estabilizado tras arrasar 19.000 hectáreas y que llegó a ser durante unos días el más grande de la historia de Galicia, hasta que lo superó el de Larouco, que ya está estabilizado tras quemar 30.000 hectáreas desde el pasado lunes.

También está activo el incendio de Carballeda de Valdeorras, parroquia de Casaio, que entró desde Porto de Sanabria (Zamora) y ha calcinado 4.400 hectáreas, entre las que se encuentra Pena Trevinca, la cumbre más alta de Galicia.

La ola de incendios que empezó el 8 de agosto en Galicia ha arrasado ya casi 92.000 hectáreas, según los datos de Medio Rural, que solo informa de los fuegos de más de 20 hectáreas o que afectan a espacios protegidos.