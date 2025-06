El encontronazo entre Víctor de Aldama y Javier Pérez Dolset en la comparecencia de Leire Díez: "No me empujes"

Víctor de Aldama fue el invitado inesperado de la comparecencia que Leire Díez dio este miércoles ante los medios. Durante la misma, Díez se defendió de las acusaciones de 'fontanera' y aseguró que se encontraba realizando un trabajo de investigación periodística sobre las "cloacas del Estado". Al finalizar la rueda, el empresario investigado por la trama de Hidrocarburos ha aparecido de entre los periodistas que cubrían el evento para encarar directamente a la exmilitante del PSOE, a la que ha acusado de amenazarle y conspirar contra él.

En ese momento, Díez ha tratado de abandonar la sala sin responderle, el empresario la ha seguido para abordarla más de cerca entre insultos y exabruptos y en ese momento se han sucedido varios empujones y encontronazoscon el abogado Javier Pérez Dolset. Este letrado está presente en las conversaciones de Leire Díez filtradas a la prensa en las que la periodista aconseja al empresario Alejandro Hamlyn abandonar a su abogado de ese momento para contratar los servicios de Dolset.

Leire Díez denunciará a Aldama

Poco después de finalizar el encuentro, el propio Dolset ha anunciado, en una entrevista en RAC1, que Leire interpondrá una denuncia contra Aldama por acoso. El abogado ha afirmado que los propios empleados del hotel han sido los que han llamado a la policía y que Díez cortó su comparecencia antes de tiempo cuando lo vio venir, "Fue directo a por ella como un Miura".

Dolset ha defendido su actuación: "Me he puesto en medio para separarle de Leire. Lo he empujado para meterme en medio". Por último, ha asegurado que el empresario iba directo "a agredirla". El letrado ha justificado su presencia en el acto por su amistad: "Vine como amigo para acompañarla, porque estaba sola".

Posteriormente, Aldama ha conectado vía telefónica con el programa Espejo Público, en el que ha asegurado que solo seguía a Díez y estaba tranquilo cuando "el señor Dolset se ha puesto muy agresivo y me ha empujado". El empresario ha reprochado la actitud de Díez y Dolset: "Un gorila, un macarra. Yo no le he hecho nada a este señor. Dice que va a denunciarme con acoso. A ver si es verdad...".