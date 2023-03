La encendida respuesta de Patxi López a Tamames sobre la memoria democrática

Durante el segundo día de la moción de censura contra Pedro Sánchez presentada por Vox y que tiene a Ramón Tamames como candidato independiente, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha cargado duramente contra las formaciones de Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo y contra Tamames.

El portavoz socialista asegura que lo que Tamames dijo durante su discurso en la moción de censura "es impresentable". Y alega que "su papel de estos días es difícil de entender porque quien está manejando los hilos es Vox".

López acusa a Tamames de estar "poniendo su nombre y su trayectoria al servicio de Vox, de la extrema derecha". "Usted está endulzando el veneno", dice y le recuerda que "el triunfo de Vox significaría volver al tiempo en el que a usted de encarcelaron por sus ideas". Por ello, considera que "después de lo que hemos visto, usted ya no la representa (a la transición)".

El socialista critica que Ramón Tamames afirmase que la Guerra Civil empezó en el 34, "con la clara idea de dejar caer que era lógico comenzar el alzamiento". Además de explicar que en la Guerra Civil no hubo buenos ni malos, "lo próximo qué será que en la dictadura tampoco hubo ni buenos ni malos. ¿Que el dictador que encarceló, desterró y asesinó a miles de españoles era bueno? ¿esa es su memoria democrática?", declara López.

Cada español con un familiar enterrado en una cuneta tiene una herida abierta

Por ello, concluye que "en ninguna historia el dictador Franco puede dejar de ser el dictador que sometió a este pueblo". Y remarca que "este Gobierno lo hizo. Sacó al dictador de cuelgamuros, para hacer justicia y para orgullo de los demócratas de este país". "Cada español con un familiar enterrado en una cuneta tiene una herida abierta. Y hay miles", explica.

Según indica Patxi López, Partido Popular y Vox están juntos en esto, a pesar de que los populares han confirmado que no votarán a favor de esta moción de censura. "Vox quedó retratado como lo que es: la extrema derecha que lo único que propone es un viaje al pasado", censura e indica que "ustedes no odian a las mujeres, lo que odian es la libertad de las mujeres" y por ello la formación de Abascal ha votado en contra de todas las leyes socialistas que suponían un avance.

El portavoz del PSOE ha recalcado que Vox solo propone una marcha atrás en derechos y libertades porque niega el cambio climático, niega la violencia machista, el proyecto europeo y solo buscan culpables para convertirlos en enemigos. Por todo eso le da las gracias a Tamames, "por esta segunda oportunidad para desenmascarar a los odiadores profesionales".

El PP vota en contra de todo lo que ayuda a la gente porque les importa un pimiento

Y sobre el Partido Popular, López afirma que "votan en contra de todo lo que ayuda a la gente porque les importa un pimiento" y aprovecha para atacar directamente al líder de la oposición por no haber acudido al Hemiciclo estos días, "a Feijóo no le parece importante lo que está en juego... por eso no aparece por aquí".