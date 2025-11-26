Empastes, muelas picadas y citas con el dentista: el lenguaje en clave del grupo de whatsapp 'Naranjito' para ocultar las mordidas en Almería

El sumario del llamado caso mascarillas en Almería ha sacado a la luz un peculiar "código odontológico" que, según el juez instructor y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, habría sido utilizado para camuflar presuntas comisiones ilegales y amaños de contratos públicos en la Diputación Provincial.

El grupo de WhatsApp 'Naranjito', compartido por el expresidente de la institución, varios cargos de confianza y empresarios, registraba conversaciones donde abundaban expresiones como "empastes", "muelas picadas", "limpiezas" o "ir al dentista", que los investigadores interpretan como referencias cifradas a pagos ilícitos y repartos de beneficios.

En los chats del grupo, que comenzó a funcionar al menos desde 2016, los mensajes odontológicos aparecían vinculados a conversaciones sobre licitaciones, expedientes y adjudicaciones.

El sumario recoge frases como "tengo las muelas picadas", "me tengo que hacer una limpieza" o "necesito empastarme dos muelas", siempre insertadas en hilos donde se comentaban contratos de mascarillas o de obras públicas.

Uno de los ejemplos más llamativos es un mensaje enviado el 8 de abril de 2020: un simple emoticono de una muela remitido por el entonces presidente tres minutos después de firmar un decreto de adjudicación de mascarillas por dos millones de euros.

Es obvio que hablar del tema "salud dental" por WhatsApp y de forma tan recurrente es extraño, y más teniendo en cuenta que los mensajes siempre iban inmersos en conversaciones de contratos de mascarillas o de obras públicas. Por eso, para el magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, estas referencias no aluden a problemas de salud bucodental, sino a un "lenguaje encriptado" diseñado para disfrazar supuestas mordidas.

Las "muelas picadas" serían comisiones pendientes; las "limpiezas", pagos o regularizaciones dentro de la trama; y las "citas con el dentista", encuentros para cerrar acuerdos. Tanto el juez como la UCO sostienen que este sistema permitía coordinar movimientos dentro de una red que presuntamente habría tejido un circuito estable de comisiones y retornos ilícitos alrededor de contratos públicos.

El contrato de dos millones de euros

El corazón del caso se sitúa en la adjudicación de mascarillas a la empresa Azor Corporate Ibérica durante la primera ola de la pandemia, un contrato de dos millones de euros que los investigadores consideran inflado en más de 900.000 euros. Ese sobrecoste, según la investigación, habría terminado en una sociedad instrumental vinculada a la trama y en pagos en efectivo a distintos intermediarios.

Pero el foco no se limita a ese expediente: se analizan también decenas de contratos de obras y servicios con empresas como Pulconal o OYC Servicios Urbanos, todos bajo sospecha por una posible dinámica prolongada de cohecho, malversación, blanqueo y tráfico de influencias.

¿Cómo la UCO ha llegado a descubrirlo?

La causa se activó tras la intervención de mensajes en la plataforma encriptada Encrochat, donde un empresario hablaba de pagar una comisión en efectivo. Aquella pista llevó a la Guardia Civil hasta la Diputación de Almería y abrió una macroinvestigación que ha terminado con varios ex altos cargos y empresarios detenidos. En el centro de la trama, según el juez, se sitúa el expresidente de la Diputación, al que atribuye "conocimiento y participación" en el presunto entramado, un notable interés por determinados contratos y una presencia activa en el grupo 'Naranjito', en el que hablaban tanto de temas dentales.