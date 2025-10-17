Emiliano García-Page denuncia que un subdelegado del Gobierno buscaba “cosas sucias” sobre él y critica la falta de actuación de Moncloa

En una confesión que ha elevado la tensión política en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page denunció durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región de Castilla-La Mancha, que un subdelegado del Gobierno central, sin identificar, emprendió una investigación interna para hallar supuestas irregularidades que pudieran desprestigiarle.

El presidente autonómico afirmó que denunció estas maniobras ante las autoridades correspondientes, pero estas no despidieron ni apartaron al funcionario.

Denuncia y respaldo institucional

El entorno de García-Page, representado por la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, confirmó que esta denuncia fue trasladada a los superiores del Ejecutivo central y lamentó la inacción de Moncloa, que optó por mantener al funcionario en su puesto pese a las graves acusaciones.

Padilla subrayó: "El presidente sabe quién es el subdelegado y el Gobierno de España conoce su comportamiento", y además reveló que esa persona "sigue en el cargo" y que esto "está ratificado".

Repetidas críticas al Gobierno de España

Esta no es la primera vez que García-Page carga contra el Gobierno central. En otras ocasiones, ha expresado su malestar por la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, especialmente en temas como los pactos con partidos independentistas y la falta de concreción en políticas clave para la región.

Como barón crítico dentro del PSOE, ha denunciado públicamente la "incoherencia" de Moncloa y su tendencia a evitar confrontaciones internas, lo que, a su juicio, perjudica la claridad política y el buen gobierno.

Contexto político y reacción

La revelación de García-Page se produjo en medio del Debate sobre el Estado de la Región, justo cuando la comunidad afronta desafíos económicos y sociales importantes. La denuncia de estas maniobras internas ha generado malestar en diversos sectores políticos, que demandan explicaciones y garantías de transparencia en el uso del poder político.

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, defendió el trabajo "excelente" de los subdelegados, aunque el debate sobre este caso sigue abierto.