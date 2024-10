Emiliano García-Page carga contra Íñigo Errejón: "¿Qué es eso de distinguir entre persona y personaje?

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, tras inaugurar una escuela infantil en San Carlos del Valle, ha dicho que él es presidente "24 horas al día", por lo que no entiende "qué es eso de distinguir entre personas y personajes". "¿Desde cuándo se puede hacer una cosa en público y en privado todo lo contrario?".

Ha cargado duramente contra su figura preguntándose "qué es eso de distinguir entre persona y personaje", como argumentó en su carta de dimisión.

Miente con descaro tremendo

"Desayunamos todos los días con personajes que pensabas que eran magníficos y terminan siendo un infierno", ha dicho, aseverando que hay quien "miente con descaro tremendo" y otros que "faltan a la verdad toda la semana 60 veces".

"Vivimos una época muy grave, por las redes sociales, cuesta distinguir lo que es verdad de lo que es una manipulación. En momentos tan duros en los que se relativiza la credibilidad, no cotiza ser creíble", ha lamentado.

No se puede mentir con impunidad y que no pase nada

Con todo, ha indicado que la clase política debería esforzarse para que "sea normal que un político intente cumplir lo que promete".

"No digo que lo consiga, pero lo que mueve a la sociedad es la coherencia. No se puede mentir con impunidad y que no pase nada", ha zanjado.