El embargo de armas a Israel en el aire: Podemos mantiene la incógnita pese a la presión de Sumar

El embargo de armas a Israel anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez sigue en el aire poco antes de su votación en el Congreso de los Diputados. Podemos mantiene la incógnita sobre el sentido de su voto y amenaza con dejar caer el decreto si no se modifican las excepciones que, según denuncian, convierten la medida en “un embargo de mentira”.

El texto, que debe convalidarse este martes 7 de octubre, coincide con el segundo aniversario de los atentados de Hamás, una fecha que ha generado una fuerte polémica. La Embajada de Israel en España ha calificado de “perverso, inhumano y aberrante” que el Gobierno haya fijado la votación para ese día, al considerar que se trata de una decisión “cínica” y movida por una “obsesión antisraelí”.

Podemos exige un “embargo real y efectivo”

Los morados insisten en que el decreto, aprobado por Moncloa hace dos semanas, incluye excepciones que permitirían autorizar operaciones de exportación “en casos concretos”, algo que, a su juicio, vacía de contenido el embargo.

“Nosotros queremos un embargo de armas que sea real y efectivo”, han reiterado desde la formación, que considera que el texto actual no garantiza una ruptura total con el suministro militar a Israel. Podemos reclama que el Ejecutivo presente un nuevo decreto, “bien distinto”, si quiere contar con sus cuatro votos.

Su posición resulta determinante: si el partido se abstiene, la convalidación saldrá adelante por mayoría simple; pero si vota en contra, el resultado podría derivar en un empate a 175 votos junto a PP, Vox y UPN, lo que haría decaer la norma tras tres votaciones.

Sumar aprieta a Podemos: “No se puede mirar hacia otro lado”

Desde Sumar, su coordinadora general Lara Hernández ha pedido a los diputados de Podemos que respalden el decreto y estén “a la altura del momento histórico”. “Votar a favor del embargo es hacerlo a favor de la humanidad; votar en contra es apoyar a los genocidas”, ha declarado este lunes en rueda de prensa.

Hernández defiende que la medida se tramite como proyecto de ley, lo que permitiría introducir enmiendas posteriores, aunque Podemos desconfía de esa vía y teme que las modificaciones “duerman el sueño de los justos”.

El PP condiciona su apoyo a la “seguridad nacional”

Mientras tanto, el Partido Popular mantiene la incógnita sobre su voto. La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha subrayado que cualquier decisión debe garantizar que la aplicación del embargo “no comprometa la seguridad nacional”.

“El propio texto del decreto introduce excepciones en aras de la seguridad del Estado, y eso debe tenerse muy en cuenta”, ha explicado Gamarra, que además ha censurado la elección de la fecha de la votación: “Es impresentable que se haya optado por el 7 de octubre, el día en que se cumplen dos años de los ataques terroristas de Hamás”.