Un embargo de armas "fake": la cláusula que no convence ni a Podemos ni a Sumar

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto-ley que consolida jurídicamente el embargo “total” de armas a Israel, una medida que el Gobierno aplica de facto desde 2023, pero que ahora adquiere rango legal tras varios meses de retraso por cuestiones técnicas. Sin embargo, el esperado texto llega acompañado de una disposición adicional que ha generado inquietud en Sumar y especialmente en Podemos.

La cláusula del “interés nacional”

El decreto incluye una cláusula que permite al Consejo de Ministros autorizar operaciones puntuales y excepcionales cuando existan razones de “interés nacional”. Según ha explicado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, estas excepciones buscan garantizar flexibilidad ante circunstancias imprevistas, al tiempo que el Ejecutivo se compromete a rendir cuentas cada trimestre en el Congreso sobre la aplicación de la medida.

La postura de Sumar

Desde la formación de Yolanda Díaz ya han anunciado que exigirán que el decreto se tramite como proyecto de ley, con el fin de poder introducir modificaciones. La vicepresidenta segunda ya había advertido que si el texto no era “ambicioso”, su grupo pediría este paso.

Sumar quiere ampliar el alcance de la norma para que en el futuro pueda aplicarse no solo a Israel, sino también a cualquier país que esté “condenado o investigado por genocidio”. Además, solicitará eliminar la disposición adicional que permite al Gobierno levantar el embargo en casos excepcionales.

“Mientras esta cláusula no sea modificada por las Cortes, Sumar se opondrá a cualquier operación que se proponga como excepción al embargo vía Consejo de Ministros”, han recalcado fuentes de la formación, según detalla El Mundo.

A pesar de las críticas, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha celebrado la aprobación como “un paso muy importante” y una oportunidad para abrir el debate en la Unión Europea. Eso sí, reconoció que “hay cosas que se pueden mejorar”.

Podemos denuncia un “embargo fake”

Más duro ha sido el discurso de Podemos. La secretaria general de la formación, Ione Belarra, ha acusado al Gobierno de aprobar un “embargo fake” con demasiados “agujeros” y advierte que exigirán que la medida sea “totalmente efectiva” cuando llegue al Congreso.

Belarra ha cuestionado la voluntad del Ejecutivo, recordando que si de verdad hubiera querido imponer un embargo a Israel, “lo habría hecho hace muchísimo tiempo”.

En los próximos días, el decreto se someterá a convalidación en el Congreso, donde Sumar apoyará su aprobación inicial, pero forzará su tramitación como proyecto de ley para intentar suprimir la polémica cláusula.