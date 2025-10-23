Elma Saiz deja ver un nuevo distanciamiento de Yolanda Díaz con el Gobierno: "Eché en falta una llamada"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que echó en falta "una llamada" de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz, por la postura crítica con la que se pronunció tras filtrarse la propuesta de Seguridad Social sobre la subida de cotizaciones a los trabajadores autónomos.

"Le confieso que, en este caso, eché en falta una llamada", ha reconocido la ministra en su entrevista con Carlos Alsina en 'Más de uno'. Acto seguido ha aclarado que tiene "tranquilidad" porque tanto ella como la vicepresidenta hablan "el mismo lenguaje en lo que tiene que ver con el colectivo de los autónomos. Hablamos de protección social, de reducir brechas, de ingresos reales y de cumplir la ley".

Las dos propuestas del Gobierno

En la entrevista, la ministra también ha defendido las dos propuestas sobre las cotizaciones que ha realizado su Ministerio. La primera, que se filtró la semana pasada, recogía subida de cuotas para todos los tramos, porque partía de la "evidencia" de que el 60% de los que sobrecotizaron en los tramos bajos lo mantuvieron en 2023.

La segunda propuesta está basada en la congelación de los tramos más reducidos y recoge subidas de un 2,5% como máximo para los demás trabajadores. Esta propuesta "es necesaria" para que se pueda buscar un consenso y pueda aprobarse en el Congreso antes de diciembre.

Entrevista completa