Elisa Beni, sobre que Sánchez se haya enterado hoy de lo de Santos Cerdán: "Entonces te vas por inútil"

La periodista y colaboradora de televisión Elisa Beni no ha tenido reparos en criticar duramente a Pedro Sánchez tras su comparecencia en la que aseguró haberse enterado de los detalles del escándalo que afecta a su partido solo "hoy". En su intervención en Más Vale Tarde, Beni mostró su incredulidad ante la postura del presidente del Gobierno, calificándola de “inútil” e inaceptable para un líder político.

“Entonces te vas por inútil”, exclamó Beni, cuestionando la capacidad de Sánchez para gobernar si, según sus propias palabras, no se enteraba de lo que sucedía dentro de su partido. En un tono claramente indignado, la periodista subrayó que ni el país ni los votantes de Sánchez merecen que su líder no asuma ninguna responsabilidad sobre los hechos ocurridos. “Él es el primero en la lucha contra la corrupción, pero dice que se le han ido todos los de alrededor, pero él no tiene ninguna responsabilidad”, añadió.

Beni también criticó la falta de acciones concretas por parte de Sánchez, sugiriendo que no puede seguir en el poder si no tiene conocimiento de lo que ocurre bajo su mando. “No puedes seguir gobernando si no te enteras de nada de lo que sucede a tu alrededor. Si se pueden corromper todos los tuyos y tú no te enteras, no estás gobernando”, afirmó, dando a entender que el presidente está fallando en su papel de líder y responsable.

Respecto a la propuesta de Sánchez de realizar una auditoría externa, Beni fue tajante: "Se la va a hacer la justicia, porque de las cuentas B de los partidos suele ser la justicia la que hace las auditorías".

Elisa Beni expresó su indignación por lo que considera una actitud irresponsable y desconectada de la realidad por parte de Sánchez. "Es que es muy indignante", concluyó.