La reacción de Elisa Beni a la ruptura de Puigdemont con el PSOE: "Entre Junts y Podemos a Sánchez lo han radicalizado"

El partido de Carles Puigdemont ha lanzado un nuevo órdago al Gobierno de Pedro Sánchez al apostar por la ruptura con el PSOE. Así lo ha defendido la ejecutiva de Junts, reunida este lunes en Perpiñán (Francia), aunque será Carles Puigdemont quien confirme en la comparecencia de esta tarde a las 17:00 horas qué hará su partido.

"Es evidente que les interesa esta ruptura. Yo no tenía duda de que la iban a llevar a efecto", sentencia la tertuliana Elisa Beni en 'Por fin'. "Entre Junts y Podemos a Sánchez lo han ido tirando hacia la izquierda, lo han radicalizado", afirma. Según apunta Beni, ahora "se ha roto el eje independentista y vuelven a quedar los ejes de derecha e izquierda. Se tienen que reposicionar (...) Es evidente que les interesa esta ruptura, dejan a Sánchez muy tocado".

Para la tertuliana, el partido que lidera Puigdemont "se está metiendo en un jardín que le puede hacer perder el poder territorial en Cataluña". Considera que "perder las alcaldías y los diputados es más grave" que "influir o no en Madrid". "Eso es lo que los alcaldes le han ido trasladando todo este tiempo".

Qué pasaría en caso de ruptura entre Junts y PSOE

De hacerse oficial la ruptura entre Junts y PSOE, el Gobierno de Pedro Sánchez quedaría debilitado, dado que ya no gozaría de mayoría para gobernar "ni para sacar ninguna ley adelante", según matiza Beni. "Una vez que se escenifique, Sánchez no podrá decir que tiene mayoría. Si ya no tiene apoyo en el Parlamento, se queda absolutamente cojo".

Uno de los principales asuntos pendientes en las negociaciones entre ambos partidos es la oficialidad del catalán en la Unión Europea. De hecho, el Gobierno reactivó este viernes el reconocimiento de las lenguas cooficiales en la UE después de acordar con el gobierno alemán iniciar las conversaciones bilaterales para dar una respuesta. Una decisión que se produjo tras conocerse públicamente la reunión de la cúpula de Junts de este lunes en Perpiñán.