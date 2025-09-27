Elisa Beni critica al abogado de Begoña Gómez: "Vamos a hablar de torpes porque muy listo no está siendo Antonio Camacho"

El juez Peinado investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida, intrusismo y malversación. Este sábado por la tarde ha citado a todas las partes para comunicarles su decisión de que la pieza separada de la malversación se eleve a un tribunal con jurado.

Sobre esto, ha opinado Elisa Beni durante 'El gabinete' en 'Julia en la onda': "No es que Peinado quiera, es que no tiene otro remedio porque la malversación se juzga por la Ley del Jurado, ley progresista, por cierto. La lay es la que marca que tiene que transformar esto en un procedimiento de jurado".

"Es una torpeza, muy listo no está siendo"

Ante las discrepancias con sus compañeros de gabinete, que centran sus críticas en el juez Peinado, Beni ha llamado la atención sobre el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, al que ha calificado de "torpe".

"Vamos a hablar de torpes, del abogado de Begoña Gómez, de Antonio Camacho. El desgaje de la malversación se hace en marzo, cuando se llama a declarar a Bolaños. Camacho podía haber recurrido esa apertura de una pieza separada, pero jamás la ha cuestionado. No se le ocurrió o no se dio cuenta de que al separarse la pieza, eso acababa en el jurado. Esa es la torpeza", asegura, para sentenciar que "muy listo no está siendo el abogado".

A esto, su compañero Víctor Guillot responde que aunque probablemente Camacho tenga una estrategia, lo que está claro es que el juez Peinado ha acelerado todo el proceso porque "tiene como plazo máximo para prorrogar esta investigación hasta el 16 de octubre y no le llega". Además, tiene ocho recursos pendientes y de esos ocho, "alguno puede disolver todo el proceso si la Audiencia Provincial lo considera oportuno".