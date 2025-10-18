Elisa Beni coincide con Trump en la "deslealtad" de Sánchez a la OTAN: "Él firmó el 5%, no dijo ni mu en la reunión y después anunció que no cumpliría"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que España debería recibir "una reprimenda" por no cumplir con el objetivo de gasto en defensa del 5% como miembro de la OTAN, pero reconoció que es un asunto que corresponde a la Alianza y a Madrid resolver.

El mandatario se volvió a referir al acuerdo alcanzado entre la OTAN y España el pasado verano, tras la cumbre del bloque, para dedicar un máximo del 2,1% de su PIB al presupuesto militar y tener flexibilidad a la hora de cumplir con el compromiso del 5%, impulsado por Trump.

"Creo que es muy malo que lo hayan hecho, pero eso depende de ellos. Depende de la OTAN y de España", declaró. "España no ha sido leal a la OTAN", agregó el presidente estadounidense.

La opinión de Elisa Beni

Sobre esto, en 'Julia en la onda' consideran que lo que está haciendo Trump es presionar a los países de la Unión Europea porque el riesgo de una guerra con Rusia no se vive de la misma forma en los Países Bálticos que en España. Y ya hay países miembros de la Unión Europea que le están diciendo a España "si usted no nos ayuda en el rearme y en el compromiso del 5% de gasto en la OTAN para hacer frente a Putin, a lo mejor nosotros no le ayudamos a usted para hacer frente a las políticas migratorias en las fronteras de los países del sur de Europa".

Por eso, opina Elisa Beni, si eres profundamente europeo, tienes que tener en cuenta que uno es aliado y que las amistades se tienen en lo bueno y en lo malo, cuando te interesa más y cuando te interesa menos, porque si no, no puedes ser aliado.

"Sánchez firmó y luego dijo que no, es desleal"

Respecto a los calificativos de Trump hacia Sánchez hablando de "deslealtad", Beni asegura que es cierto que ha sido desleal porque en la cumbre de la OTAN en la que se firmó el 5% de gasto militar, "Sánchez entró, firmó ese 5%, pero no dijo ni mu en la reunión. Después al salir, dio una rueda de prensa y dijo que no lo iba a cumplir. Ahí es donde muchos socios europeos ven la deslealtad".

La periodista afirma que seguramente muchos de los países firmantes del acuerdo no lleguen a ese 5% -como mucho el 3%-, pero entendieron que era mejor decirle a Donald Trump que sí "y tirar millas porque la política es el arte de lo posible", pero Pedro Sánchez, no: "Él salió y se opuso a los dos minutos de haber firmado y eso le sentó mal a Trump, a los finlandeses y a mucha gente".

A la pregunta de si hay constancia de que Sánchez firmase el acuerdo, Elisa Beni sostiene que sí, que varios líderes europeos y cronistas internacionales lo han confirmado, aunque su compañero de gabinete, Víctor Guillot asegura que "no hay ninguna" y que de hecho, "los líderes europeos no han dicho que España firmase".