Elisa Beni: "Mi apuesta es que Podemos es el que va a dejar caer a Sánchez"

La tertulia de Por Fin ha abordado la delicada situación que padece el Gobierno esta legislatura en la que tiene que asegurarse el apoyo particular de cada socio para dar un solo paso adelante o simplemente mantener a flote la legislatura. A ese respecto, la tertuliana Elisa Beni, ha hecho referencia a una columna que escribió hace meses titulada 'El juego de la silla', para la tertuliana la cuestión está en determinar quién va a ser el primer socio del Gobierno que va a dejar sin silla a Pedro Sánchez.

Beni tiene una apuesta clara: Podemos. "Van a dejar caer a Sanchez cuando les parezca que les interesa convocar elecciones". La periodista ha afirmado que los socios mantienen al PSOE en el Gobierno meramente porque "les gusta sacarle hasta el higadillo", "Pedro Sánchez le cae bien a poca gente", ha añadido.

También ha analizado la postura de Junts, de los que ha afirmado que "no va a aprobar nada", puesto que están pendientes del dictamen del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía, que estos momentos continúa a la espera de que hable el abogado general del TJUE. Ambos partidos han mostrado duras críticas al Ejecutivo actual, que Podemos abandonó hace apenas un año cuando se salió de la coalición de Sumar. El PSOE, por su parte, trata de garantizar el soporte de los independentistas catalanes con gestos como el encuentro entre el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y Carles Puigdemont en Bruselas.