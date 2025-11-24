El actual Delegado del Gobierno en Madrid no confirma ni desmiente si el suegro de Pedro Sánchez donó dinero a su campaña de Primarias

Francisco Martín se ampara en la ley para evitar contestar sobre quiénes donaron dinero para la campaña de las Primarias de Pedro Sánchez.

Por ello, no confirma si Sabiniano Gómez, su suegro, Begoña Gómez, su mujer o el socio de Santos Cerdán, Antxón Alonso, donaron dinero para su campaña de Primarias del PSOE en mayo de 2017.

Eso sí, ha negado -en su comparecencia en la Comisión Koldo- que Santos Cerdán ayudara a la recaudación de dichos fondos a través de la asociación Bancal de Rosas creada al efecto.

No recuerdo que Sánchez haya recibido algún pago en metálico, la verdad

En todo caso, el compareciente, actual Delegado del Gobierno en Madrid y uno de los principales promotores de la candidatura de Sánchez a la Secretaria General del PSOE, dice "no recordar" si Pedro Sánchez llegó a liquidar en metálico algunos gastos de su propia campaña mediante el crowdfunding recolectado por dicha asociación.

Francisco Martín, lideró la asociación Bancal de Rosas que recaudó un total de 128.000 euros destinados a la cobertura de gastos para la campaña de Sánchez como líder del PSOE: transporte, alquiler de oficinas o el coste de la plataforma para la captación de fondos.

El PP demuestra al compareciente que el dominio web de Bancal de Rosas era propiedad de Pedro Sánchez

Por su parte, el senador y portavoz del PP le ha reprochado a Martín que mintiera al asegurar que Sánchez no tenía ninguna vinculación con Bancal de Rosas.

Alfonso Serrano le ha leído en voz alta la información del dominio web utilizado para recaudar dinero para las primarias del candidato, donde reza: "Titular del dominio web, Pedro Sánchez Pérez Castejón".

¿Quién custodia la documentación de Bancal de Rosas?...yo

Según Francisco Martín, la mayoría de las donaciones eran cantidades pequeñas que oscilaban entre los 50 y los 70 euros. Otras, las menos, llegaban a os 3.000 euros, pero insiste una y otra vez en negarse a dar detalles o aportar documentación sobre dicha asociación (ya extinta) porque le ampara la ley.

Los Populares han afeado a Francisco Martín su negativa a responder a la mayoría de sus preguntas enfocadas a las actividades de la mujer de Pedro Sánchez cuando el compareciente era Secretario General de Presidencia del Gobierno.

Serrano le ha recordado a Martín que sigue investigado por permitir que trabajadores de Moncloa realizaran tareas extraoficiales para la mujer del presidente del gobierno, como era el caso de Cristina Álvarez que habría desarrollado labores de captación de dinero para la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

PSOE: no sabemos qué hace usted aquí

Desde el PSOE, su portavoz en la Comisión José Latorre, ha manifestado que "no sabemos qué hace usted aquí, ya que no se ha demostrado nada irregular en el procedimiento que se llevó a cabo para la recaudación de fondos destinada a la campaña de las Primarias de Sánchez.