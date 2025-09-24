La dura descripción de Pedro J. Ramírez sobre Pedro Sánchez: "Es el primer presidente antisistema de la democracia"

Pedro J. Ramírez ha abordado junto con Carlos Alsina la relación que ha tenido a lo largo de su trayectoria con el poder político, en particular con los diferentes presidentes del Gobierno. Durante las legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente invitaba recurrentemente a Moncloa al que era entonces el director de El Mundo, pese a la distancia en sus posiciones.

Alsina ha destacado el trato benevolente que tuvo Pedro J. y el diario que dirige actualmente, El Español, hacia Pedro Sánchez, que, sin embargo, se fue deteriorando con el desarrollo de la legislatura. "Todos recibimos inicialmente bien a Sánchez", poniendo en contexto su llegada en la primera moción de censura exitosa de la historia tras un Ejecutivo del PP "construido sobre mentiras" y su audacia al llegar a dirigir el PSOE ganándose el apoyo de las bases desde cero.

También destaco sus primeros contactos en reuniones con los líderes del Ibex 35, sin embargo, para el periodista el cambio se produjo con la actitud que comenzó a tomar Sánchez frente a los medios de comunicación cuando comenzaron a publicarse informaciones sobre supuestos casos de corrupción dentro del PSOE y en la familia del propio presidente del Gobierno. Sánchez comenzó a utilizar la acusación de bulos y 'fachoesfera' a toda información en su contra: "No hay ninguna diferencia en cómo trata a los medios a Sánchez y como lo hace Trump", ha sentenciado.

Además, ha añadido que es "el primer presidente antisistema que hemos tenido en democracia", especialmente por la ley de amnistía acordada para garantizar su investidura, que fue "supuso un punto de inflexión, fue excluida explícitamente de la Constitución". Además, ha criticado su insistencia en mantener en el puesto al fiscal general, "Sánchez es un hombre muy peligroso", ha terminado afirmando.