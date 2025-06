La dura crítica de Feijóo al aval del Constitucional a la amnistía: "Comprar un gobierno es corrupción e inconstitucional"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, rechazó este lunes el borrador de sentencia con el que el Tribunal Constitucional prevé avalar la ley de amnistía, y deploró que el Alto Tribunal pretenda "convencer" a los españoles de que es legal "comprar un gobierno" a cambio de "privilegios" para los partidos secesionistas de los que depende. A su juicio, la amnistía es "corrupción" e "inconstitucional".

El jefe de la oposición estalló en un mitin de Cáceres contra la ponencia redactada por Inmaculada Montalabán, aunque no mencionó directamente al Tribunal Constitucional en toda su intervención.

Entre otras cosas, el borrador explica en 191 páginas que el legislador "puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente", y rechaza que la amnistía sea equiparable a un indulto general. Del mismo modo, rechaza entrar en las cuestiones partidistas como si se trata de "un pago político" porque considera que no forman parte del debate constitucional.

Para Feijóo, estos argumentos no son válidos, especialmente el primero. El dirigente popular reconoció que "el legislador constitucional" ha podido "cometer una serie de ingenuidades" porque "nunca pudo pensar que desde el propio Gobierno" se intentara "romper bases fundamentales de una democracia como la separación de poderes, la independencia judicial y la libertad de expresión". Pero defendió que, aunque la amnistía no se prohíba explícitamente en la Carta Magna, eso no tiene por qué significar que sea constitucional.

"Hoy nos pretenden convencer de que comprar un gobierno con privilegios es legal, que como no se prohíbe, es legal. Y yo digo que no. ¡Comprar un gobierno con un privilegio ni es ético, ni es moral, ni es legal! ¡Regalar impunidad a cambio de poder es corrupción! ¡Cargarse la igualdad de los ciudadanos ante la ley también lo es y es inconstitucional, porque así lo han dicho todos los expertos en este país!", exclamó Feijóo apoyándose en los informes de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso, los del Senado, el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las asociaciones de jueces y fiscales, y "los constitucionalistas más prestigiosos". "Todos han dicho que la ley de amnistía es inmoral y que no tiene el respaldo del derecho europeo y de la Constitución", remató.

Feijóo insistió en que los constituyentes prepararon una Carta Magna para proteger a España "de las amenazas externas", pero no de aquellas que procedieran de un presidente del Gobierno como Pedro Sánchez, al que acusó de querer gobernar "sin límites" ni "contrapesos". Por ello, prometió que, "si es necesario", cuando llegue a la Moncloa modificará "todas las leyes" para defender a España para garantizar no exista "resquicio legal para que un gobierno incumpla la Constitución y vaya contra la igualdad de los ciudadanos ante la ley".

Del mismo modo, aprovechó el borrador del TC para invitar a "todos" los españoles a acudir a la "manifestación" convocada por el PP este domingo 8 de junio en la Plaza de España de Madrid "para demostrar que tenemos voz, que tenemos memoria, que tenemos valores, que tenemos conciencia y que tenemos decencia". "Vamos a ir sin siglas porque queremos unir a todos aquellos que quieren un cambio y vamos con la fuerza de una España que no se rinde ni se rendirá jamás", apostilló.

Por último, se felicitó porque el PP no renunció "a ningún principio" en 2023 a cambio de gobernar España mientras que Sánchez y el PSOE "renunciaron a todos" con la amnistía, entre otras contrapartidas.