El dueño de Servinabar se alertó por los gastos de la mujer de Santos Cerdán con la tarjeta de empresa: "A Paqui le conocen todas las vendedoras del Corte Inglés"

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela que Santos Cerdán y su entorno familiar utilizaron presuntamente durante años una tarjeta corporativa de la empresa Servinabar para realizar gastos personales en establecimientos como El Corte Inglés y distintos restaurantes.

La documentación incautada muestra que los movimientos asociados a esa tarjeta ascendieron a 33.574 euros, hasta su baja definitiva el 18 de marzo de 2024, curiosamente un día antes de la detención de Koldo García.

Conversaciones de alarma

Entre las pruebas que acompañan al informe figura una conversación de WhatsApp fechada el 9 de septiembre de 2021 entre el empresario Antxón Alonso, propietario de Servinabar, y su esposa, Karmele Atutxa. En ella ambos se muestran alarmados por los gastos desmedidos en los que habría incurrido la mujer de Santos Cerdán, a la que identifican como Paqui.

Los mensajes incorporados al expediente reflejan el tono de preocupación de la pareja por el uso abusivo de la tarjeta. En una de las capturas reproducidas en el documento, Alonso escribe: "La Paqui. Que le conocen todas las vendedoras del Corte Inglés", a lo que su mujer responde: "Y encima no son nada discretos. Gastar y gastar. Y restaurantes fin de semana sí y otro también."

En otro mensaje posterior, Atutxa añade: "Le tenéis que coger entre los dos y hablarle claro", a lo que Alonso responde: "Hemos quedado en pararlo". La secuencia muestra la preocupación del matrimonio y la necesidad de frenar el uso de la tarjeta de empresa por parte del entorno de Cerdán.

Según la narración del informe, la tarjeta a nombre de Servinabar fue utilizada por última vez el 19 de febrero de 2024, un día antes de la operación policial que culminó con la detención de Koldo García.

La Guardia Civil señala que los pagos detectados, tanto por su naturaleza como por la localización de los establecimientos, no guardaban relación con la actividad de la empresa, y podrían imputarse a Santos Cerdán o a su entorno familiar.