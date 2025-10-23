"Me duele la imagen de Santos Cerdán": Elma Saiz, sobre la situación del exsecretario general del PSOE

La corrupción ha sido uno de los temas por los que Carlos Alsina ha preguntado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

La ministra ha defendido el código ético del partido y ha reconocido que la ciudadanía tiene que saber cómo se comporta el PSOE en lo que tiene que ver con cualquier atisbo de corrupción que es: colaboración con la justicia, contundencia, exigencia de responsabilidades y un código ético absolutamente "exigente".

"Ya me gustaría a mí que la misma respuesta que ha dado el PSOE la tuvieran otras fuerzas políticas", ha comentado.

En cuanto a si es una práctica común cobrar gastos de representación en efectivo, la ministra pide diferenciar los gastos de caja adelantados y que estén justificados. Pero ella ha negado que haya presentado nunca una liquidación de gasto al PSOE.

"No hay financiación irregular en el PSOE"

En este sentido, Elma Saiz, ha resaltado que tener un anticipo de caja para hacer gasto de protocolo o representación no tenemos que confundirlo con dinero negro. Además, ha recalcado que el sometimiento a los diferentes controles por parte de la organización es "absolutamente minuciosa y exquisita".

La ministra asegura que no hay financiación irregular en el PSOE.

Al ser preguntada por su relación con Santos Cerdán, la ministra ha reconocido que le duele la imagen de Santos Cerdán, pero es el "momento de la justicia, que tendrá que sacar la verdad". Ha dicho que no le corresponde decir si cree que Santos Cerdán es inocente y ha afirmado que se siente muy orgullosa de estar en un partido que tiene esa respuesta ante la corrupción.