Las dudas sobre la continuidad del fiscal general crecen en el Gobierno mientras el Supremo pregunta sobre su cese

La situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se complica tras el aval del Tribunal Supremo a su procesamiento por supuesta revelación de secretos. Esta circunstancia ha generado un debate interno en el Gobierno y en el PSOE sobre la conveniencia de que siga al frente de la Fiscalía, especialmente cuando el Supremo ha solicitado a las partes que se pronuncien sobre la posible suspensión provisional del alto cargo durante el proceso judicial.

Las voces en el Ejecutivo muestran posturas divididas entre el apoyo firme a su presunción de inocencia y las dudas sobre el impacto para la imagen y funcionamiento del Ministerio Público.

El aval del Supremo y la reacción inicial del Gobierno

El pasado martes el Tribunal Supremo confirmó el procesamiento de Álvaro García Ortiz por haber filtrado datos reservados del caso fiscal del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La Sala de Apelación sostuvo que el fiscal general impulsó y coordinó personalmente esa filtración, delito que puede conllevar consecuencias penales.

En respuesta inmediata, el presidente Pedro Sánchez manifestó desde Palma de Mallorca un apoyo rotundo: "Nosotros respaldamos la acción del fiscal general del Estado, creemos en su inocencia y por tanto, cuenta con el aval y el apoyo del Gobierno de España". Sánchez intentó mostrar unidad entre los miembros del Ejecutivo, aunque pronto comenzaron a emerger discrepancias.

División creciente en el Ejecutivo: dudas, respaldos y cautelas

No todos en el Gobierno ven con buenos ojos que el fiscal general procesado siga en el puesto. En el PSOE y entre los fiscales se valora esta situación como "inédita" e "inasumible" en democracia y Estado de Derecho. La responsabilidad institucional y la imagen del Ministerio Público están en juego.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, fue la primera en marcar distancia y dejar la decisión en manos de García Ortiz, señalando que "la ley no prevé expresamente un supuesto de dimisión en este caso concreto. Por tanto, es una decisión personal que tiene que tomar el fiscal general". Dijo también que "las dimisiones son siempre una cuestión personal" y que es necesario "dejar trabajar a los tribunales".

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, manifestaron en su círculo que el procesamiento "no le supuso una sorpresa" y también dudan sobre qué debería hacer el fiscal, coincidiendo en que es el propio García Ortiz quien debe decidir si se mantiene o renuncia al cargo.

Desde el PSOE, voces destacadas piden claridad o el cese

En el partido, aparecen voces firmes que piden más decisiones claras. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, aboga por el cese "por puro sentido común" y para proteger la institución, explicando que García Ortiz "se tendría que aplicar la misma doctrina que él está obligado a aplicar a un subordinado si le pasa lo mismo". Este planteamiento no quita la presunción de inocencia, pero sí reclama coherencia y salvaguarda institucional.

Por otro lado, el ex ministro y alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, aunque no reclama el cese, reconoce que "estéticamente, un fiscal general imputado no es la mejor de las cosas" y entiende que "cuando alguien es imputado normalmente se pone en cuestión la continuidad en sus responsabilidades".

El Supremo insta a pronunciarse sobre la suspensión provisional

En una providencia reciente, el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha dado un plazo de tres días a la Fiscalía y demás partes personadas para que se pronuncien sobre la petición de la AsociaciónProfesional e Independiente de Fiscales (APIF) para suspender provisionalmente a García Ortiz de su cargo una vez se dicte el auto de apertura de juicio oral.

La APIF argumenta que mantener al procesado en el cargo crearía un conflicto insólito: el fiscal general sería superior jerárquico del fiscal encargado del juicio, pudiendo impartirle órdenes y obstaculizando el correcto desarrollo del proceso judicial. Por ello, consideran "particularmente necesario que se suspenda provisionalmente a García Ortiz" para preservar los principios constitucionales que rigen el Ministerio Público.

Además, el magistrado ha levantado la suspensión en la tramitación de la causa que mantenía desde junio, tras confirmarse el procesamiento y rechazarse algunos recursos y diligencias solicitadas por la acusación popular.

Montero defiende el espacio para la decisión personal

A pesar de las tensiones, el Gobierno insiste en respetar la presunción de inocencia y deja la pelota en el tejado del fiscal general. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió hoy a Álvaro García Ortiz destacando que "ha hecho y hace un magnífico trabajo" y expresó su deseo de que "esta situación se termine de aclarar".

Montero evitó valorar las discrepancias dentro del Ejecutivo y recalcó que la responsabilidad sobre la continuidad es personal de García Ortiz: "El fiscal se ha defendido de un bulo... ahora la Justicia dice que ha filtrado información que no es correcta, lo tendrá que demostrar pero el fiscal ha demostrado que tiene toda nuestra confianza".

Un futuro incierto marcado por la ley y la institución

La continuidad de Álvaro García Ortiz al frente del Ministerio Público se encuentra en un momento incierto. Mientras el Tribunal Supremo avanza en la causa y pide informes sobre su suspensión provisional, dentro del Gobierno y el PSOE crecen las dudas sobre la conveniencia de mantenerlo al frente, sin perder de vista la presunción de inocencia.

Este caso sin precedentes plantea un desafío para las instituciones, la política y la propia Fiscalía, reflejando las tensiones entre el rigor jurídico, la imagen institucional y la estabilidad política en un contexto delicado.