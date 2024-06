Los jueces advierten a Sánchez: "la separación de poderes debería estar presente en toda declaración política"

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han presentado un comunicado conjunto en el que aseguran que "resulta muy poco edificante que el presidente del Gobierno, máximo responsable del Poder Ejecutivo, traslade a la ciudadanía la idea de que un juez dicta sus resoluciones con intereses electoralistas".

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, hizo pública este martes una carta dirigida a la ciudadanía a través de su cuenta de X en la que reafirmaba su decisión de seguir al frente del Ejecutivo tras conocerse la citación judicial a la que se enfrenta su esposa, Begoña Gómez.

Los tiempos de la justicia "no se acomodan"

Sánchez tacha de "zafio montaje" las acusaciones contra ella y dice que "esta decisión se anuncia sólo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño.

Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado".

Estas asociaciones judiciales recuerdan que la condición de persona investigada no supone ninguna valoración de culpabilidad. Es más, añaden, se trata de una "garantía fundamental" para ejercer el "irrenunciable derecho a defenderse abiertamente de cualquier imputación, infundada o no".

El comunicado, concluye que "la percepción de normalidad democrática del trabajo de los jLa separación de poderes es un principio irrenunciable que debería estar presente en toda declaración políticaueces depende mucho de que los responsables políticos no hagan señalamiento de jueces y respeten las decisiones y tiempos de la justicia".

Los jueces advierten que los tiempos de la justicia "no se acomodan y, lo más importante, no tienen que acomodarse a los tiempos electorales".

"La separación de poderes es un principio irrenunciable que debería estar presente en toda declaración política", concluyen.