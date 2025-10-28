Los distintos escenarios de Junts tras romper con el PSOE: "Ruptura significa ruptura"

Carles Puigdemont lo confirmó desde Perpiñán. Su formación deja de negociar con los socialistas y pone fin a las conversaciones de Ginebra con el mediador internacional. "Ruptura significa ruptura", subrayó un dirigente del partido.

Fuentes de la formación independentista insisten en que, a partir de ahora, el Gobierno se enterará por el panel de votación de la posición de Junts, dando por terminada toda interlocución directa. En la última reunión mantenida en Suiza, añaden, los socialistas ya conocían el alcance de la decisión que la ejecutiva del partido haría pública pocas horas después.

Tras el respaldo unánime de la ejecutiva, Junts ha convocado para este martes a las 19:30 horas un consell nacional telemático, el máximo órgano de decisión entre congresos, que servirá para convocar formalmente la consulta interna a la militancia.

La votación telemática se abrirá el miércoles a las diez de la mañana y concluirá el jueves a las seis de la tarde, momento en el que se conocerán los resultados. En el partido dan por hecho que la militancia avalará la línea marcada por Puigdemont, como ya ocurrió en decisiones previas sobre la investidura de Sánchez o la salida del Govern de Pere Aragonès.

Qué implica la ruptura

La ruptura con el PSOE supone el final de las reuniones con el verificador internacional en Suiza y el abandono de cualquier negociación política con el Gobierno.

Junts dejará de participar en la tramitación de leyes y de pactar medidas, lo que se traducirá, de manera inmediata, en su negativa a apoyar los próximos Presupuestos Generales del Estado. El movimiento deja a Sánchez con un Ejecutivo en minoría y con un horizonte parlamentario mucho más incierto.

Desde Ferraz aseguran que mantendrán "la mano tendida" y que seguirán trabajando "votación a votación", confiando en que la ruptura no se traduzca en un bloqueo total.

La opción de una moción de censura instrumental

En el debate interno de Junts ha vuelto a aparecer la posibilidad de una moción de censura instrumental, una herramienta política atípica que serviría no para sustituir al presidente del Gobierno, sino para forzar una convocatoria inmediata de elecciones generales. Es una idea minoritaria dentro del partido y no encabezada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El Gobierno ha reaccionado con contención, expresando su "máximo respeto" a la decisión de Junts y reiterando su voluntad de diálogo. "Seguiremos trabajando como siempre, votación a votación", indicaron fuentes del Ejecutivo, que insisten en que se ha cumplido lo pactado "en todo lo que estaba en nuestra mano".

Desde el PP, su secretario general en Cataluña, Santiago Rodríguez, restó credibilidad al anuncio y lo calificó de "escenificación", mientras que el PNV alertó de que "un Parlamento sin mayorías ni presupuestos no es sostenible en el tiempo".