El discurso de Pedro Sánchez en 2018: "Sin presupuestos no hay nada que gobernar"

La Constitución marca en su artículo 134 que el Gobierno tiene la obligación de presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de que expiren los del año anterior, es decir, el plazo expiró el pasado 30 de septiembre. No se han presentado y todo apunta a que por tercer año consecutivo se deberán prorrogar los actuales, los de 2023. No obstante, en 2018, Pedro Sánchez, cuando aún era líder de la oposición, le exigió al Gobierno de Rajoy que presentase los PGE, puesto que "sin presupuestos no hay nada que gobernar".

Del mismo modo, en sus discursos le llegó a espetar que "un Gobierno sin presupuestos es como un coche sin gasolina". De hecho, remarcaba que la aprobación de los presupuestos era la "primera y principal tarea de un Gobierno". Además, consideraba esta medida necesaria para poder dar confianza "a los actores económicos", dar seguridad "a la ciudadanía española" y para dar "credibilidad y estabilidad" a la vida política de nuestro país.

Por tanto, y como apunta el diario La Razón, el Ejecutivo lleva más de 1.300 días sin aprobar nuevas cuentas, algo que no había ocurrido hasta ahora. De hecho, la única vez que nuestro país no tuvo presupuestos fue en 1996, durante el último mandato de Felipe González. De hecho, el expresidente socialista tuvo que convocar elecciones y las perdió contra José María Aznar.