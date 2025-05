El director del Parador de Teruel niega que Ábalos celebrara una fiesta con chicas en pandemia

El responsable del Parador de Teruel asegura no tener conocimiento de lo ocurrido y responde categórico: "No hubo ninguna fiesta, no hubo ningún destrozo, no hubo ninguna reunión".

Es más, Gutiérrez asegura que fue "una noche absolutamente normal, porque si hubiese habido cualquier anomalía, el primero que lo hubiese sabido era yo".

Los trabajadores del Parador aseguran que hubo fiestas y "muchos desperfectos"

Con estas palabras, el director del parador de Teruel ha querido desmontar la versión de varios de sus trabajadores que aseguran que aquella noche sí una hubo fiesta en la habitación del exministro a la que acudieron varias mujeres junto al exchófer de Ábalos, Koldo García, y su hermano Joseba.

Según su relato ante la Comisión Koldo las reservas de habitaciones para el ex ministro, la entonces Delegada del Gobierno en Aragón y hoy ministra de Educación, Pilar Alegría y el entonces presidente de Aragón, Javier Lambán, las hizo la agencia 'Viajes El Corte Inglés'. Gutiérrez ha confirmado que se encargó de recibir a las tres autoridades como director del Parador.

Ábalos cenó solo: estaba cansado

A preguntas del senador de Vox Gordillo, Gutiérrez negaba una y otra vez que esa presunta fiesta hubiera tenido lugar en su establecimiento aunque admitía que Koldo García le pidió servicio de habitaciones para Ábalos porque "el ministro llegaba cansado".

De hecho, el director del Parador confirmaba que Ábalos no quiso cenar con el resto de la delegación de altos cargos y se retiró a su habitación, la suite 101 de la primera planta que había en ese establecimiento. En todo caso, Gutiérrez no ha sabido concretar si Lambán, Alegría y otros altos cargos se hospedaban en esa misma planta, como sí le ha recordado la senadora Ana Beltrán del Partido Popular.

El compareciente ha insistido una y otra vez en que no tuvo que notificar a ningún superior -tampoco al entonces máximo responsable de Paradores y hoy ministro, Óscar López- incidencia alguna sobre aquella noche, porque "no pasó nada" -vuelve a repetir-.

Gutiérrez ha negado además que haya recibido instrucciones de otros superiores para venir a esta comisión a "negarlo todo" -le reprochaba la senadora Beltrán.

El PP le ha reprochado sus continuas evasivas sobre detalles "verificables" como si fue o no preguntado por su inmediato superior de Paradores sobre lo ocurrido esa noche o a cuánto ascendieron las facturas, servicios y pedidos de comida y bebida de Ábalos en la suite que ocupó de la primera planta.