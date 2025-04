El director del conservatorio de Badajoz admite "rumores" sobre la contratación del hermano de Sánchez antes de la convocatoria

El que fuera director del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil de Badajoz, Evaristo Valentí, ha admitido este martes ante la jueza que investigaba la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, que "había rumores" sobre su posible adjudicación de la plaza antes de que se publicaran oficialmente las bases de la convocatoria.

Valentí ha comparecido por segunda vez como testigo ante el Juzgado de Instrucción de Badajoz, a petición de la jueza Beatriz Biedma, tras la aparición de un correo electrónico que él mismo remitió a la directora de otro conservatorio, Yolanda Sánchez, bajo el asunto 'el hermanísimo', en clara alusión a David Sánchez.

Según han explicado fuentes presentes en la declaración, el propio Valentí ha reconocido que "se comentaba en pasillos y en secretaría" que el hermano del presidente podría ser uno de los candidatos para el puesto de coordinador de los conservatorios, incluso antes de que la convocatoria fuese oficial.

El correo del “hermanísimo”

El correo en cuestión, enviado por Valentí el mismo día en que se publicaron las bases, es una de las claves que han motivado su nueva citación judicial. En él, bajo el título 'el hermanísimo', adjuntaba la documentación sobre la convocatoria, lo que ha levantado sospechas sobre un posible conocimiento anticipado de la resolución del proceso.

A la salida del juzgado, Valentí ha reiterado ante los medios que "había varios rumores sobre varios candidatos, y este [en referencia a David Sánchez] era uno de ellos, el más llamativo". No obstante, ha defendido que no tenía conocimiento de que el resultado estuviera decidido de antemano: “Eso lo debe saber quién sacó la plaza, nosotros no tenemos esa potestad de hacerlo”, ha puntualizado.

La acusación estudia pedir su imputación

Tras su declaración, la acusación popular ha manifestado su intención de solicitar que Evaristo Valentí pase de testigo a imputado, al considerar que pudo tener conocimiento previo de un posible amaño del proceso selectivo. Según argumentan, su testimonio y el correo enviado podrían evidenciar una vulneración del principio de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público.

Por su parte, Yolanda Sánchez, receptora del correo, también ha declarado que oyó el rumor por boca de Valentí, lo que refuerza la idea de que existía un conocimiento generalizado sobre la posible adjudicación de la plaza a David Sánchez antes del inicio formal del proceso.