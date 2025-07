🔴En directo: PSOE y PP se reúnen en su comité federal y su congreso nacional, respectivamente

Pedro Sánchez: "Si pensamos que el cuerpo de una mujer no está en venta, en nuestro partido no puede haber un comportamiento contrario a este pensamiento"

Pedro S√°nchez ha hecho referencia de nuevo a los audios que se han conocido paralelamente con el caso Koldo y el caso Cerd√°n, los cuaeles han revelado "un machismo incompatible con nuestros valores y principios".

"Junto con estos casos de corrupción hemos escuchado unos audios que han revelado un machismo incompatible con nuestros valores y principios. Para los socialistas el feminismo no es un acto de postureo, es una forma de ser, un compromiso real que exige vivir como se piensa. Si pensamos que el cuerpo de una mujer no está en venta, en nuestro partido no puede haber un comportamiento contrario a este pensamiento".