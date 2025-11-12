EN DIRECTO Pedro Sánchez comparece en el Congreso acorralado por los casos judiciales y su soledad parlamentaria

Sánchez se centrará en la "pésima gestión" de Feijóo y sus barones en las comunidades donde gobiernan

La primera intervención del jefe del Ejecutivo irá destinada a echar en cara al PP su gestión en Valencia con la DANA; el escándalo de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, la privatización de la sanidad por parte de la Comunidad de Madrid y de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y la gestión de los incendios este verano por parte del Gobierno de Castilla y León.