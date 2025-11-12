EN DIRECTO Pedro Sánchez comparece en el Congreso acorralado por los casos judiciales y su soledad parlamentaria
El presidente del Gobierno comparece ante el Pleno por una larga lista de asuntos, aunque intentará centrar el debate en la gestión de los servicios públicos, en especial la Sanidad, para tratar de atacar al PP.
En directoActualizado a las
Sánchez afirma que por primera vez la vivienda ha entrado en la agenda europea
"La crisis de la vivienda exige respuestas europeas", ha afirmado Sánchez, que se ha felicitado por que según él, gracias a los socialistas europeos, la vivienda ha entrado en la agenda europea.
"La política neoliberal lleva décadas naufragando", ha comentado.
Comienza la comparecencia de Pedro Sánchez ante el Pleno del Congreso
Pedro Sánchez ha comenzado su intervención para hablar de las decisiones tomadas en el último Consejo Europeo. "Por primera vez, la vivienda ha entrado en la agencia europea", ha dicho.
Sánchez intentará minimizar la debilidad parlamentaria asegurando que Junts "no quiere negociar nada"
Desde el Ejecutivo se intentará minimizar la debilidad parlamentaria asegurando que Junts "no quiere negociar nada, pero no ha dicho que vaya a votar a todo en contra por sistema".
Sánchez se centrará en la "pésima gestión" de Feijóo y sus barones en las comunidades donde gobiernan
La primera intervención del jefe del Ejecutivo irá destinada a echar en cara al PP su gestión en Valencia con la DANA; el escándalo de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, la privatización de la sanidad por parte de la Comunidad de Madrid y de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y la gestión de los incendios este verano por parte del Gobierno de Castilla y León.
Sánchez comparece este miércoles en la Cámara Baja a petición propia para hablar de "la situación de los servicios públicos en España"
El presidente del Gobierno buscará este miércoles diluir los casos judiciales que afectan a su entorno, partido y al Ejecutivo, así como su debilidad parlamentaria tras la ruptura de Junts, en una comparecencia en el Congreso centrada en atacar a los gobiernos autonómicos del PP por la inversión en servicios públicos.