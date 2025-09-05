EN DIRECTO La apertura del Año Judicial más polémica: tensión política y entre los jueces por la presencia del fiscal general
El rey preside uno de los actos de apertura del año judicial más polémicos que se recuerdan por la presencia del fiscal general del estado, procesado por supuesta revelación de secretos, algo que algunos vocales conservadores del CGPJ no aprueba y que ha llevado a Feijóo a no acudir.
👉La Justicia abre curso envuelta en polémicas: el fiscal al borde del banquillo, Feijóo ausente y las críticas de Sánchez
👉Presión política y judicial para que el fiscal general del Estado no acuda a la apertura del Año Judicial
En directoActualizado a las
José Antonio Montero, vocal CGPJ: "Los ataques de Sánchez a los jueces son continuos"
Sobre los ataques del presidente a los jueces, el vocal dice que son continuos, y llama al presidente a que denuncie si cree que los jueces no son imparciales o no se cumple la separación de poderes o la independencia de los jueces.
José Antonio Montero, vocal CGPJ: "No estamos cuestionando que García Ortiz esté presente"
El vocal del CGPJ, José Antonio Montero, reconoce en Más de uno que 10 de los vocales pidieron a Isabel Perelló por carta que disuadiera al fiscal General del Estado de acudir al acto de la apertura del Año Judicial, pero dice que intentan serenar el ambiente a través de la carta que enviaron a la presidenta del Supremo.
Feijóo dice que no acudir a la apertura del Año Judicial es "coherente"
El líder del Partido Popular asegura que decidió ausentarse del acto solemne en julio cuando se conoció el procesamiento del Fiscal General del Estado y considera "una provocación" la presencia de éste.
Fue el 31 de julio cuando ya comunicó que "no procedía" su presencia en este acto de apertura del Año Judicial este viernes. "Una decisión coherente", ha manifestado el jefe de la oposición ante los medios de comunicación.
El Rey preside la apertura del Año Judicial en el Supremo
El Rey preside este viernes la apertura del Año Judicial 2025-2026 en el Tribunal Supremo, que este año se celebra en medio de la polémica por la presencia del fiscal general, Álvaro García Ortiz, procesado por revelación de secretos, lo que ha llevado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a decidir no acudir al acto.
Según informó el Supremo, la ceremonia, que se iniciará a las 12.00 horas, incluirá las intervenciones en el Salón de Plenos de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
La Justicia abre curso inmersa en la polémica por el procesamiento del fiscal general y las críticas de Sánchez a jueces
La Justicia inaugura este viernes, a las 12.00 horas, el curso inmersa en la polémica por el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está al borde del banquillo por presunta revelación de secretos, y por las críticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los "jueces que están haciendo política".