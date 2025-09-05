EN DIRECTO La apertura del Año Judicial más polémica: tensión política y entre los jueces por la presencia del fiscal general

Feijóo dice que no acudir a la apertura del Año Judicial es "coherente"

El líder del Partido Popular asegura que decidió ausentarse del acto solemne en julio cuando se conoció el procesamiento del Fiscal General del Estado y considera "una provocación" la presencia de éste.

Fue el 31 de julio cuando ya comunicó que "no procedía" su presencia en este acto de apertura del Año Judicial este viernes. "Una decisión coherente", ha manifestado el jefe de la oposición ante los medios de comunicación.