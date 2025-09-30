Un diputado de Sumar se desmarca y reclama a Sánchez convocar elecciones si no hay nuevos Presupuestos

El diputado de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, ha vuelto a romper la línea mayoritaria de Sumar, partido en el que está integrada su formación. Ya lo hizo con su voto contra la cesión migratoria a Cataluña. Ahora ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones anticipadas si no consigue sacar adelante unas nuevas cuentas, al considerar que "aguantar por aguantar ya no sirve". Sus palabras han encontrado réplica en el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, el otro que la pasada semana voto contra la cesión a Cataluña, que esta vez ha defendido que se puede gobernar con unos presupuestos prorrogados.

Pueyo: "No hemos venido a perder el tiempo"

En una rueda de prensa en el Congreso, Pueyo ha remarcado que el Ejecutivo no puede permitirse una tercera prórroga de las cuentas públicas, después de que en esta legislatura ya se haya recurrido a esa fórmula en dos ocasiones.

"Si el presidente del Gobierno no es capaz de aprobar unos presupuestos, debe convocar elecciones. No hemos venido a perder el tiempo, no hemos venido a generar ruido", ha zanjado de forma tajante.

El diputado de la CHA recalcó que Aragón "merece soluciones e infraestructuras" y que el país necesita transformar su realidad. Sus palabras coincidieron con la fecha límite fijada en la Constitución para presentar en tiempo y forma el proyecto de Presupuestos ante el Congreso, un plazo que el Gobierno no ha cumplido.

Minutos más tarde, Alberto Ibáñez, diputado de Compromís e igualmente adscrito al grupo Sumar, se ha desmarcado de su compañero. Considera que aprobar presupuestos es una "obligación" del Gobierno, pero ha advertido de que no es imprescindible para la continuidad de la legislatura. "Sin ellos se puede gobernar, se gobierna de manera menos fina, menos garantista, no es positivo, pero estaría bien no causar alarma", ha dicho.

Más Madrid e IU piden nuevos presupuestos, pero sin dramatismos

Desde Más Madrid, la portavoz en el Congreso, Tesh Sidi, ha expresado el deseo de que haya nuevos Presupuestos, aunque puso el acento en la necesidad de cumplir y ejecutar los actuales: "Lo importante es que los Presupuestos que tengamos actualmente también se ejecuten de manera eficiente".

Izquierda Unida, por su parte, también ha reclamado al Gobierno la presentación de unas nuevas cuentas, convencida de que el debate parlamentario servirá para clarificar qué partidos apoyan al Ejecutivo y cuáles apuestan por debilitarlo.

Bolaños garantiza que habrá Presupuestos

El Ejecutivo, entretanto, ha intentado apagar la polémica. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que el proyecto está prácticamente cerrado: "Vamos a presentar, claro que sí, los Presupuestos. Estamos ultimando los detalles para presentarlos".

En la misma línea, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha justificado el retraso por la "complejidad parlamentaria" de un Congreso fragmentado y con múltiples negociaciones en curso.