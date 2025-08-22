Un diputado del PSOE también usó el término "pirómano" para referirse al presidente de la Diputación de Salamanca (PP)

No solo el vicesecretario general del PP, Elías Bendodo, empleó el término "pirómano" recientemente. El del PP lo lanzó contra la directora de Protección Civil, Virginia Barcones. También lo hizo el diputado en el Congreso y líder del PSOE de Salamanca, David Serrada, al referirse al presidente de la Diputación, Javier Iglesias (PP).

Serrada acusa de "nefasta gestión" en los incendios

En una rueda de prensa, Serrada acusó a Iglesias de rechazar la profesionalización de todos los parques de bomberos de la provincia y de mantener una política "negligente" en la prevención de incendios.

"Es conveniente decirle, ahora que tanto habla de pirómanos en nuestra provincia, que probablemente el mayor pirómano sea él. Y todo esto no es una valoración política con ningún color, es una constatación de hechos que han sucedido esta semana, pero que vienen sucediendo desde hace meses e incluso años", declaró el socialista.

El diputado denunció la falta de medios adecuados y la nula coordinación en el uso de recursos de extinción, además de advertir que en algunos parques de bomberos de Salamanca solo trabajan voluntarios, lo que a su juicio incumple la legislación.

El uso de la palabra "pirómano" ha generado mucha controversia esta semana. El PSOE cargó con dureza contra Bendodo por aplicarlo a Virginia Barcones, pero las declaraciones de Serrada en Salamanca también se sirven de ese calificativo. Así lo ha señalado este viernes Dolors Monserrat, la secretaria general del PPE que se ha preguntado que "¿Dónde estaba el PSOE cuando un diputado en el Congreso llamó pirómano al presidente de la Diputación de Salamanca?".