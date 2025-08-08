Diana Morant, tras el supuesto intento de suicidio de José María Ángel: "Esa cacería inhumana puede tener consecuencias muy graves"

La Ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV en unas declaraciones en La 1 ha expresado estar "en shock y recibiendo muchísimas muestras de solidaridad y mensajes que hablan de dolor, de injusticia y de una cacería inhumana que tiene consecuencias". Según ha explicado, Ángel fue hallado inconsciente por los servicios de emergencia y "tras encontrarle inconsciente, han conseguido recuperarle y parece que puede tener una buena evolución. Le deseo que salga de esto.

La familia está desbordada, no he hablado con ellos, pero conozco su estado por personas que han podido hablar con su mujer".

El acoso y sus consecuencias

Morant ha recordado que, en su despedida de la vida pública, Ángel ya "hablaba de dolor inhumano, causado por el acoso". Y ha añadido que "un acoso como el que está sufriendo José María Ángel es lo que lleva a ciertas personas a tomar ciertas decisiones. La gente no se quiere ir de aquí, no se quiere alejar de su familia, lo que quiere es dejar de sufrir".

La dirigente socialista ha pedido reflexionar. "Creo que tenemos que abrir este debate sobre si es normal deshumanizar tanto a las personas. Sobre esa cacería inhumana que causa tanto dolor y que puede tener unas circunstancias y unos finales muy dramáticos".

Mensaje de apoyo

El expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha expresado en su X su "shock, tristeza e indignación" por lo ocurrido y se ha preguntado. "La deshumanización de la política, ¿a dónde nos aboca? ¿Quién querrá entrar en política?". Ha enviado "todo su cariño" a Ángel, destacando que "para recuperarse tiene la suerte de contar con su esposa Carmen, su familia y el libro de su vida".

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, también ha manifestado su deseo de que el excomisionado se recupere pronto, aunque ha lamentado que el respeto "que hoy falta" llegue tarde.

"Está claro que es tarde. Muy tarde. Y quizá sea una quimera, pero algún día tendrá que llegar el momento de parar y, de una vez, respetar. Al día siguiente de que saltara la noticia, José María dimitió y pidió defenderse ante la justicia. No fue suficiente, parece que ya nunca lo es".

Reacciones políticas enfrentadas

Desde el PP, algunos dirigentes han interpretado las palabras de Morant como una crítica velada a su partido, que había reclamado dimisiones tras conocerse la investigación abierta a Ángel. El diputado navarro Sergio Sayas recordó en X que "la cacería empezó contra Noelia Núñez, de manera brutal y despiadada" cuando el PSOE pidió su relevo por falsear su currículum. "Reflexionemos sobre esto, sí, pero con objetividad y veracidad", señaló.