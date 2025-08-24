Diana Morant denuncia el "juego viciado" de Madrid sobre financiación autonómica: "Solidaridad no es lo que hace Isabel Díaz Ayuso"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSOE valenciano, Diana Morant, ha concedido una entrevista a 'Europa Press' donde ha cargado contra las propuestas de financiación autonómica de Madrid o la Comunidad Valenciana. "Nosotros partimos del principio de solidaridad, pero solidaridad no es lo que hace Isabel Díaz Ayuso o lo que hace Mazón, que es quitarle a la caja común que luego hay que repartir, repartir el ingreso que producen las grandes fortunas, porque entonces para repartir tenemos menos", ha subrayado.

Para Morant, esto supone "un juego viciado", ya que el Gobierno pone sobre la mesa el modelo de financiación y de transferencias, pero "ellos no quieren que hablemos de cómo se financia la Comunitat Valenciana con sus propios tributos e ingresos", algo que en su opinión es, "una excusa para volver a confrontar".

Asimismo, ha defendido que el Ejecutivo pretende "hablar de todo" en materia de financiación "porque luego es lo que se reparte entre todos" y "el ciudadano contribuye y quiere que se le devuelva en servicios públicos, en garantías, en derechos, en libertades". "Nada te da más libertad que saber que no dependes de tu cuenta corriente para irte al médico. Eso es libertad. La libertad no es desmontar la sanidad pública ni la educación pública", ha añadido.

Por consiguiente, la ministra ha incidido en que la propuesta del Gobierno es "absolutamente alternativa" a las que hacen las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular y ha remarcado su "envidia", por no tener en Valencia un presidente como el catalán Salvador Illa "que quiere sentarse con el Gobierno de España" para abordar la financiación "en su conjunto".

Diferencias con las comunidades gobernadas por el PSOE

En cuanto a las diferencias de parecer que existen con las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE -Asturias, Castilla-La Mancha y Navarra- Morant no se ha querido mojar y ha remarcado que "el debate está en que algunas comunidades quieren mantener su statu quo, y es una postura correcta". Y ha reiterado que el Gobierno propone hacer "el esfuerzo" de transferir más dinero "pero con unas condiciones" fundamentadas en la corresponsabilidad fiscal.

"No vale eso que dice Susana Camarero -vicepresidenta de la Generalitat Valenciana- de que autogobierno es bajarle los impuestos a los ricos. Autogobierno es poder ejercer tus funciones, pero respetando las reglas del juego, que es que quien más tiene más aporta. Y la insolidaridad la ha implantado aquí el señor Mazón", ha agregado.

Defensa del papel del Gobierno y rechazo del bloqueo por falta de Presupuestos Generales del Estado

Durante la entrevista, Morant también ha reprobado las críticas de que "está todo bloqueado y paralizado", debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado que se ha producido de manera consecutiva en los últimos dos años y ha garantizado que el Ejecutivo volverá a intentar alcanzar un acuerdo presupuestario con las denominadas fuerzas progresistas.

No obstante, ha aseverado la "complejidad aritmética" a la que están sometidos PSOE y Sumar en la Cámara Baja, puesto que "no era lo mismo cuando solo existían dos partidos", ahora "hay muchísimas sensibilidades". "Volveremos a hacerlo, volveremos a trabajar con distintas fuerzas políticas, a dialogar con ellas y, en definitiva, a construir un nuevo marco presupuestario que acompañe las políticas de progreso que tiene una mayoría en el Congreso. Eso es lo que nos ha tocado vivir ahora. Quien no entienda lo que es la democracia y la representación del pueblo en una cámara, porque no sabe hablar más que con su socio Vox, pues ese ya sabe cuál es su destino. El nuestro va a seguir siendo pelear cada asunto porque para nosotros es importante", ha prometido.

En cuanto a la labor del Ejecutivo, ha puesto en valor el "ejercicio de diálogo permanente que practica el Gobierno" y ha recordado que llevan aprobadas el "85% de las votaciones y propuestas", así como "más de 40 leyes".

Posición sobre el modelo de financiación

"Ahora hay un nuevo modelo de financiación encima de la mesa. En el PSOE ya hemos dicho cuál es nuestro modelo de financiación: mejor financiación para todas las comunidades autónomas", ha señalado, mientras que ha sostenido lo positivo que es el acuerdo al que llegaron con Cataluña el pasado mes -cimentado en los ingresos y no en los gastos- y la posibilidad de extrapolarlo al resto de comunidades, como ya ha manifestado el presidente Pedro Sánchez.

De igual forma, cuestionada sobre si se muestra como partidaria de los acuerdos bilaterales sobre financiación, ha dejado claro que "mientras haya un presidente socialista en el Gobierno, ningún acuerdo será en detrimento de ninguna comunidad". Y ha recuperado el anuncio que hizo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por el que en 2026 las autonomías tendrán "el récord en transferencias por parte del Gobierno de España: solo la Comunitat Valenciana 800 millones de euros más". Igualmente, ha comparado los 10.000 millones de euros que recibía el Ejecutivo de Ximo Puig con Rajoy en el Gobierno, con los 15.000 que recibirá Carlos Mazón con Sánchez.

Por último, Morant ha reseñado que el Gobierno ha propuesto la condonación de la deuda a todas las comunidades autónomas. Algo que para la Comunitat Valenciana "significa el 20% de su deuda, 11.000 millones de euros".