Detenidos tres jóvenes por el asesinato de Samuel Luiz

La Policía Nacional ha confirmado la detención de tres jóvenes de entre 20 y 25 años por su presunta implicación en el asesinato del joven de 24 años de A Coruña, Samuel Luiz. Las mismas fuentes apuntan que esta investigación sigue abierta y existe la posibilidad de que se realicen más detenciones en las próximas horas.

Estos jóvenes arrestados son vecinos de la misma localidad gallega y han sido acusados de agresión violenta.

Samuel Luiz recibió una paliza mortal por parte de un grupo de individuos, todavía sin especificar la cantidad, al grito de 'maricón', mientras se encontraba a las puertas de un local de ocio nocturno. A pesar de los esfuerzos por reanimarle, las contusiones que mostraba eran demasiado graves y perdió a las pocas horas.

No se descartan más detenciones

Todavía no hay datos claros, ya que la investigación sigue en marcha, no obstante, 15 personas ya han declarado ante la Audiencia Nacional por este asesinato. Así lo ha declarado el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, aunque no ha clarificado si entre ellos se encuentra alguno de los culpables de la paliza, debido a que este caso está bajo secreto de sumario.

Se está analizando si se trata de un delito de odio, teniendo en cuenta las expresiones con las que se dirigían a Samuel mientras lo agredían, no obstante, los agentes tampoco descartan que se tratara de un malentendido y ellos pensaran que el joven les estaba grabando con el móvil.