Detenidas 42 personas e investigadas 132 por su presunta implicación en los incendios

La ola de incendios que afecta a España desde el 1 de junio parece estar encontrando a sus responsables gracias a la labor de las Fuerzas de Seguridad del Estado que han detenido hasta el momento a 42 personas acusadas de generar, sin voluntad o de forma intencionada, estos fuegos tal y como ha informado el Ministerio del Interior que ha detallado que la Policía Nacional ha realizado 11 detenciones y la Guardia Civil 31.

Asimismo, ambos cuerpos han investigado a 132 personas por su supuesta implicación en el inicio y propagación de las llamas que han afectado con especial virulencia a las provincias de León, Zamora, Cáceres u Ourense. Concretamente, la Policía Nacional ha llevado a cabo 23 pesquisas, mientras que la Benemérita se ha encargado de 109.

Según los datos ofrecidos por Interior, los trabajos de identificación se han intensificado en la última semana, cuando se ha pasado de los 31 detenidos a los 42 actuales, así como de los 82 investigados a los 132. De hecho, en las últimas horas se ha añadido al recuento un detenido y cinco investigados más.

La última actualización de Interior abarca desde el 1 de junio, hasta el 22 de agosto.