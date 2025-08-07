El PP se desmarca de Vox tras el "lío" de Jumilla: "Nunca vamos a señalar a nadie por lo que crea o por lo que rece"

El Partido Popular ha tratado de desligarse del 'incendio' que se ha desatado en Jumilla después de que el Ayuntamiento, gobernado por ellos mismos junto a Vox, haya aprobado una enmienda con la que se pretende reordenar el uso de los espacios públicos de ámbito deportivo, para que tan solo alberguen eventos de este calibre. De hecho, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha reivindicado al PP como el "el partido de la libertad" y "el partido constitucionalista", así como se ha querido alejar de los "líos" y las "grandes bravuconadas" del partido de Abascal con los inmigrantes.

"Nunca vamos a señalar a nadie por lo que crea o por lo que rece y lo mismo que yo, como católico, pido respeto a mi fe, cómo no voy a respetar cualquier otra fe", ha explicado De los Santos, quien ha acusado a Vox y al PSOE de "pretender seguir polarizando" con esta cuestión y al Gobierno de querer hacer pasar al PP por un partido "xenófobo".

A renglón seguido, se ha referido a los líderes de Vox y les ha instado a que explicar "sus líos y sus grandes bravuconadas" en materia de migración y ha indicado que "el problema con las personas migrantes no está en las personas migrantes, sino en quienes las gestionan", en referencia al Gobierno como competente "en fronteras, en seguridad y en inmigración".

El PP pedirá la comparecencia de Puente en el Congreso y el Senado para que explique el caos ferroviario

De los Santos ha anunciado en esta comparecencia que reclamarán la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Senado y el Congreso para que de cuentas del "caos ferroviario", que ha obligado a muchos ciudadanos a pasar "muchas horas" tirados en andenes o encerrados en trenes parados.

"Ya que no dimite y no da explicaciones en su red favorita -X-, pediremos que venga a las Cortes Generales", ha aseverado, al tiempo que ha instado al Gobierno a defender "el campo español y a los trabajadores" después de la entrada en vigor de los aranceles de Trump.

Salvador Illa y su parecido a Sánchez

De los Santos también ha tenido palabras para el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a quien ha comparado con Pedro Sánchez y le ha recriminado el haber "comprado los discursos independentistas"; haber accedido a tener una financiación singular, que ha calificado como "cupo separatista" y por "gobernar sin presupuestos".

"Más o menos lo mismo que Sánchez. Gobierna sin presupuestos, no mira a nadie ni a ninguno de los problemas de los catalanes, y peor, ha comprado cada uno de los discursos independentistas, es más, no tienen más que leer sus intervenciones para darse cuenta de que distan muy poco de lo que los anteriores presidentes de la Generalitat de Cataluña afirmaban", ha valorado De los Santos durante su declaración en la puerta de Génova 13.

Asimismo, ha lanzado una andanada contra el presidente del Gobierno, a quien ha acusado de estar "bunkerizado" y escondido "no solamente de la ciudadanía, sino de los problemas reales de los españoles y españolas". "Entiendo que diseñando su plan para seguir externalizando la gestión catalana en embajadas, cada día menos necesarias, pero sin atender a los problemas de los hombres y mujeres que viven en esa comunidad autónoma", ha concluido.