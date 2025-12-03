Denuncian por presunto acoso sexual al secretario general del PSOE de Torremolinos

Una militante socialista ha presentado una denuncia en los últimos días ante la Fiscalía Provincial de Málaga contra el secretario general del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro, por un presunto delito de acoso sexual. Navarro es, además, diputado provincial en la Diputación Provincial de Málaga y concejal en el ayuntamiento de la localidad.

La denunciante ha presentado como prueba una serie de mensajes de WhatsApp con Navarro en los que se pueden leer comentarios en tono sexual y de carácter personal por parte del denunciado y que ha publicado el Diario SUR.

Los mensajes más explícitos tienen fecha de septiembre de 2021 y algunos de ellos se puede leer como él le escribe a ella cosas como "no me esquives, que te quiero meter ficha", "lo a gusto que estaríamos con una copa de vino y un sofá", "aunque te pusieras cuello vuelto ibas a estar igual de buena", y le pregunta "¿ese escote lo has tenido siempre?".

Pero no son estos los únicos mensajes que la denunciante ha aportado, pues en la propia denuncia advierte que el individuo "me tocó el trasero sin mi consentimiento (…) hecho que rechacé de inmediato advirtiendo de que informaría a la dirección del partido si insistía".

Según se relata en la denuncia, Navarro insistió después por WhatsApp para hablar con ella por teléfono. "Llámame", "era una broma", "cógeme el teléfono que te cuente una cosa y ya no te molesto más", "te quiero", son algunos de los mensajes que el secretario general del PSOE de Torremolinos habría enviado a la denunciante que se limitó a responder "te llamo cuando lleguemos".

"Llámame. Meto mucho la pata, es una de mis mejores especialidades", "discúlpame, si no me vuelvo loco ya del todo", "soy gilipollas", "no creo que duerma mucho hoy, te lo digo por si puedes hablar", siguió escribiéndole Navarro hasta aproximadamente las 23:30 de esa misma noche.

Este tipo de mensajes se sucedieron durante varios días, en los que, según la denuncia, Navarro le siguió escribiendo cosas como "cuando te enfadas te pones muy guapa", "te ponía ahora mismo de vuelta y media", "preferiría una foto tuya", "¿por qué estás tan buena?" o "iré depilado por si tienes un desliz".

Según explica Diario SUR, el periódico ha contactado con Navarro, que ha negado los hechos y señala que se trata de una denuncia falsa.

El PSOE de Málaga ha publicado este mismo miércoles un comunicado en el que asegura que está investigando los hechos a través del Órgano contra el Acoso nombrado por la comisión ejecutiva federal del partido. En el escrito, el partido asegura que si la Fiscalía abriese diligencias contra Navarro "formularía a la comisión ejecutiva federal la solicitud de suspensión cautelar de militancia" de acuerdo con su estatuto y reglamento.

El Mundo, por su parte, publica que esta militante denunció entre finales de septiembre y principios de octubre estos hechos a la dirección del partido en Málaga. El caso llegó hasta la Comisión Antiacoso de Ferraz, pero tras dos meses no se ha resuelto el expediente ni se han tomado ningún tipo de medidas contra el secretario general del PSOE de Torremolinos.

Esta falta de respuestas ha sido lo que ha llevado a la denunciante a escalar el caso a la Fiscalía de Málaga aportando las mismas pruebas, según El Mundo.