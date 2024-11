El delegado del Gobierno pide "explicaciones más sólidas" a Lobato mientras el Ejecutivo guarda silencio

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha evitado hablar del líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, y ha pedido no desviar la atención de "lo importante": que el jefe de gabinete de la presidenta madrileña "mintió a propósito de la situación procesal del novio" de Isabel Díaz Ayuso, Alberto Gómez Amador.

"Uno no debe desviarse de lo importante", ha insistido Montero, vicesecretaria general del PSOE, ante la insistencia de los periodistas, que le han preguntado en el Senado por la comparecencia en la que Lobato ha denunciado que está sufriendo un "linchamiento" por parte de compañeros de partido.

El delegado del Gobierno pide más explicaciones a Lobato

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha considerado que el secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, debe dar explicaciones "más sólidas" sobre por qué tomó decisiones "tan relevantes" como acudir a un notario, al tiempo que ha pedido que se convoque una comisión ejecutiva regional como "foro interno" para abordar lo sucedido.

En declaraciones a los medios este martes tras presentar el Plan de Nevadas para las carreteras de la región, Martín ha valorado así la declaración de Lobato después de que amplios sectores del partido trasladaran en las últimas horas que el dirigente regional ha quebrado la confianza dentro del PSOE tras registrar en una notaría una conversación privada con la jefa de gabinete del ministro Óscar López, Pilar Sánchez Acera.

Para el delegado del Gobierno, son necesarias explicaciones "más sólidas" para entender "qué es lo que ha pasado y en base a qué se han tomado según qué decisiones tan relevantes como las que se han adoptado", en alusión a que el secretario general del PSOE de Madrid acudiera al notario.

Martín ha opinado que el partido autonómico debe convocar "cuanto antes" una comisión ejecutiva regional como "un foro interno" sobre lo sucedido, en el que se puedan compartir posiciones al respecto. No ha entrado a valorar la decisión de Lobato de acudir al notario, ya que es él quien tiene que explicar por qué lo hizo, si bien ha deslizado que "la confianza es un bien muy valioso, pero también frágil".

"Compartiré mi posición y mi opinión en el foro adecuado y en todo caso, creo que le corresponde al señor Lobato explicar por qué ha adoptado decisiones tan delicadas y graves como las que como las que ha asumido en las últimas semanas", ha zanjado.

Las razones de Lobato para acudir a la notaría

Según publicó ABC, la jefa de gabinete de Óscar López -entonces director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno-, Pilar Sánchez Acera, envió a Lobato la información confidencial de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la que reconocía sus delitos fiscales, para que el dirigente del PSM la utilizara en la Asamblea de Madrid.

Tras asegurar el lunes que registró ante notario la conversación para acreditar que la información "no llegaba de la Fiscalía, sino de los medios de comunicación", este martes ha dicho que no contempla que "el origen de esa documentación no fueran los medios de comunicación, porque eso sería bastante grave", y ha denunciado "el linchamiento" por parte de compañeros de partido, después de que sectores socialistas consideran que su actuación rompe "la confianza" y cuestionan su liderazgo.