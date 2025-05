El delegado del Gobierno en Madrid asegura que no participó en el nombramiento de la asesora de Begoña Gómez

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha asegurado ante el juez Juan Carlos Peinado que no participó en el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. Además, ha dicho que está "tranquilo" porque "todo va a terminar en nada".

La declaración ha durado tan solo cinco minutos y solo ha respondido a las preguntas de su letrado, tal y como han informado fuentes jurídicas. Martín estaba citado por Peinado debido a su "aparente participación" en el nombramiento cuando era jefe de gabinete del actual ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

A su salida, el delegado ha ratificado ante los medios que "en ningún momento" participó en el nombramiento y considera "incomprensible" la citación. "He comparecido ante el juez y he podido confirmarle que yo en ningún momento participé en ese nombramiento por el que se me ha citado hoy en calidad de investigado" ha indicado.

Todo va a terminar en nada

Igualmente ha expresado que "todo queda condicionado al recurso que hemos presentado ante la Audiencia Provincial". Se ha mostrado dispuesto a colaborar con la justicia, en la que confía: "Confiando en el sistema judicial de nuestro país y también en el Estado de Derecho" y ha reiterado que está "tranquilo" porque "todo va a terminar en nada porque no hay nada".

A su llegada a los juzgados de Plaza Castilla le han recibido cinco personas al grito de "delegado, estás acojonado" y "Sánchez dimisión". Francisco Martín había sido citado tras una querella presentada por Vox.

Antes de él ha declarado el coordinador de Personal de Moncloa en 2018, Raúl Díaz, quien ha contado que no tenía la facultad de contratación en sí y que Cristina Álvarez cumplió con todas sus funciones.

El juez Peinado ha abierto otra rama en la investigación

Además, hoy han comenzado los interrogatorios acerca de otra rama de la causa: la de la financiación por parte de empresas como Google o Indra de una plataforma creada en el seno del máster que codirigió Begoña Gómez.

Para ello, ha interrogado como testigos a Miguel Rodríguez Bueno, jefe de proyecto de Google; Miguel Escassi, responsable institucional y de políticas públicas de Google; Luis Abril Mazuelas, actual responsable de Minsait y actual consejero ejecutivo y director general de Indra, y Rosauro Varo, miembro del Consejo Asesor de Telefónica.