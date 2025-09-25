La delegada de violencia de género se desmarca de Redondo y pide disculpas por las pulseras antimaltrato

La gestión de las pulseras telemáticas para maltratadores ha abierto divisiones en el Gobierno. Mientras la ministra de Igualdad, Ana Redondo, defendía que la actuación había sido impecable, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha dado un paso al frente este jueves y pedido perdón a las víctimas por los fallos detectados en el sistema.

“Quería pedir disculpas a todas aquellas mujeres supervivientes de la violencia machista que se están sintiendo inquietas en este momento por la situación que estamos viviendo”, ha afirmado en su comparecencia en la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en el Congreso.

Martínez Perza ha subrayado que el “sufrimiento” de las víctimas es también el suyo, y recalca que su bienestar es la prioridad de la Delegación. A la vez, ha defendido la fiabilidad del sistema, asegurando que “ninguna mujer con dispositivos ha sido asesinada” y que a 31 de agosto había 4.700 víctimas con pulseras activas.

Fuentes socialistas reconocen en privado su preocupación por el desgaste que esta crisis puede tener en el voto femenino. El intento inicial de zanjar el asunto con el argumento de que no ha habido consecuencias para las mujeres, choca con la evidencia de los fallos técnicos y con el testimonio de las afectadas.

Cambio de tono

El reconocimiento de fallos y las disculpas contrastan con el mensaje mantenido hasta ahora por Igualdad y Moncloa, que habían insistido en que todo se debía a un “bulo” alimentado por PP y Vox. El propio presidente Sánchez y la ministra portavoz, Pilar Alegría, sostuvieron que el sistema funcionaba correctamente.

Sin embargo, la presión de las víctimas, jueces, fiscales y asociaciones judiciales ha obligado a un giro en el discurso. A las palabras de Martínez Perza se ha sumado también el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha admitido “disfunciones concretas” en la transmisión de datos judiciales. Aunque niega que hubiera existido riesgo real para las víctimas, considera necesario reflexionar y mejorar el mecanismo.