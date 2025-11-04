La defensa que Sánchez hizo de Ángel Víctor Torres: "Tratan de difamarlo con mentiras y bulos"

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Onda Cero, ha demostrado la influencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para conseguir contratos públicos. Torres reclamó "pagos pendientes" cuando era presidente de Canarias para la empresa Soluciones de Gestión, a la que se habrían adjudicado contratos de mascarillas.

En este contexto, cabe recordar la defensa que hizo en enero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ministro cuando el diario El Mundo desveló que Torres le escribió a Koldo "hoy dormiré mejor" tras el abono de la compra de mascarillas. En la clausura del congreso regional del PSOE de Canarias, Sánchez se declaró "admirador incondicional" de Ángel Víctor Torres, al que calificó de "político ejemplar". "Es uno de los mejores ministros que tengo en el Gobierno", añadió.

Es un político imbatible

Pedro Sánchez en aquella ocasión se deshizo en halagos hacia el que era presidente canario: "Es un político comprometido, trabajador, sensible, solidario con aquellas causas que merecen la pena. Es un político ejemplar". Además, aseguró que trataban de difamarlo "injustamente con mentiras y bulos".

Según el presidente del Gobierno, como Torres es "un político imbatible", le "temen" y por eso quieren acabar con él. Asimismo, Sánchez aseguró que sus causas son "las de la mayoría social" y que "todo el socialismo de España" le está defendiendo, antes de terminar su defensa.

Nuevos mensajes de Torres a Koldo y de Aldama al ministro

En el informe de la UCO, también se recogen mensajes del ministro Torres a Koldo pidiéndole perdón por los pagos pendientes de mascarillas, tal y como ha informado Europa Press. "Me dijeron hace una semana y media que ya te pagaban y luego rollos y rollos. Pero ya estoy en aeropuerto hacia Tfe y resolveré esto", le escribió el 14 de julio de 2020.

"Y lo siento, Koldo, porque esto no es presentable", añadió Torres, después de que García le preguntara, "a nivel curiosidad", "cuál es el problema que no se puede solucionar". "Gracias, Ángel, es que ayer me montaron una que me pusieron colorado y tienen razón", añadió el asesor.

En el informe también consta un mensaje del 16 de Víctor de Aldama, en el que le ofrece test para el covid: "Soy Víctor de Air Europa, estuvimos ayer un momento por la tarde (...). Le comento la empresa que le dije de los test nos está pidiendo cotización para traerlos a España, le digo por si quiere que le pase su teléfono y hablan con ellos, por si tiene interés".

El entorno del ministro insiste en que "no tiene nada que ocultar"

Tras la publicación de este informe, el entorno del ministro ha insistido en que "no tiene nada que ocultar" y ha exigido la publicación íntegra del informe para poner "punto final a toda esta infamia". Han reiterado que "no existen peticiones de mordidas, comisiones ni irregularidades" en su gestión, apuntando a una campaña de "daño irreparable" sobre su persona.​

Las mismas fuentes, según cuenta EFE, han asegurado que "no hay nada delictivo ni o va a haber. Ni mujeres explotadas sexualmente, ni pisos, ni mordidas, ni comisiones, ni encuentros con narcotraficantes".

Por su parte, el juez del Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha propuesto sentar en el banquillo al exministro de Transportes, José Luis Ábalos; a su exasesor, Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. En el auto dictado por el magistrado ha señalado que hay indicios sólidos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.