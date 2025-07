La defensa de Alsina a María Jesús Montero: "Realmente ¿ella qué decide? nada. Lo digo en su favor, eh..."

María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, ha sido señalada por la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), catalogando la aplicación del acuerdo de financiación singular de Cataluña como "imposible" y exigiendo por primera vez su dimisión.

En la tertulia de Más de Uno se le ha acusado también a la vicepresidenta de "no dar la cara", y aunque Pilar Gómez decía que "no fue porque según su Ministerio no tenía por qué estar allí", asegura que "Montero está en un tiempo total de descuento". El único que ha tratado de "defender" a la ministra ha sido Carlos Alsina. "Realmente, ¿ella qué decide?, nada" asegura el presentador y recalca que "ella hace lo que le dicen", pero insiste en que lo dice "en su favor".

Sin responsabilidades

Alsina ha decidido no atacar a la ministra, ya que, según él, "la estamos responsabilizando de decisiones que no son suyas". Para el director de Más de Uno no ha sido Montero, por mucho que haya señalado AIReF en su informe, la responsable de no presentar los presupuestos: "No hay proyecto de presupuestos porque ella no quiera, sino porque Sánchez ha decidido que no se presentan los presupuestos".

"No hay proyecto de presupuestos porque ella no quiera, sino porque Sánchez ha decidido que no se presentan los presupuestos"

Pilar Gómez menciona que lo que sí puede hacer la vicepresidenta es dimitir, "eso siempre lo puede hacer ella, es facilísimo", cosa que el presentador no comparte, "no dimites si el de arriba no quiere que dimitas", explica.

"La decisión de no comparecer el otro día, supongo que tampoco es de ella", dice Alsina. Elección que parece que busca no hundir más la imagen de Montero en Andalucía, pese a que ahora mismo, el barómetro del Centra la sitúa con el 19,8% de los votos, lo que demuestra que no es una figura muy querida en su comunidad.

"La decisión de ser candidata a la junta de Andalucía, diría que tampoco es de ella", bromea Alsina.