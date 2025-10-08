El decreto de embargo de armas a Israel saldrá adelante gracias a que Podemos finalmente votará a favor

Podemos ha anunciado que votará finalmente a favor de la convalidación del decreto de embargo de armas a Israel este miércoles en el pleno del Congreso, por lo que la norma saldrá adelante, pese a seguir manteniendo una postura muy crítica y calificar este texto de embargo "fake".

En un video remitido a los medios, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado que su formación va a permitir la convalidación de este decreto ley y fuentes del partido han aclarado que los cuatro diputados votarán a favor.

"Podemos va a seguir exigiendo un embargo total de armas y la ruptura de todas las relaciones con Israel, y hoy vamos a permitir la convalidación de este real decreto, precisamente porque pensamos que es la mejor forma de que todo el mundo pueda ver que España sigue manteniendo relaciones militares con Israel y que esto no es por ningún voto de ningún grupo en el Parlamento, sino porque el Gobierno ha hecho un embargo fake", ha señalado Belarra.

El voto de Podemos, que hasta ahora seguía siendo una incógnita, era clave para que el decreto ley fuera convalidado y bastaba con una abstención de los cuatro diputados morados, pero finalmente han optado por votar a favor después de que fuentes del Gobierno hayan señalado que ha habido negociaciones entre ambas partes.

Belarra ha insistido en que este decreto ley es "un embargo fake que no acaba con las dos principales contribuciones de España al genocidio en Palestina: por un lado, la compraventa de armas, y por otro, el tránsito de material militar con destino a Israel".

Además, ha acusado al PSOE de haber insistido en forzar la votación este miércoles en el Congreso.

Pero ha justificado el visto bueno a la convalidación al señalar que Podemos "no será la excusa del PSOE para no hacer nada y para seguir manteniendo las relaciones militares con Israel".