La declaración de Santos Cerdán, en directo: el PSOE espera que no se agrave la crisis

Cerdán dimitió y entregó su acta de diputado tras leer el informe de la UCO

El día en el que se conoció el informe de la UCO había pleno en el Congreso de los diputados. Un pleno que a punto estuvo de ser suspendido tras los gritos de "¡dimisión!" de la bancada popular. La presidenta del Congreso calificó el momento como "absolutamente intolerable. Les pido respeto a la Cámara. Si siguen así vamos a suspender el pleno".

Durante la celebración el mismo, el cámara Jesús Hellín de Europa Press captó una de las fotos que pasará a la historia: Santos Cerdán leyendo el informe de la UCO. Minutos después abandonó el hemiciclo y horas después en un comunicado anunció su dimisión y la entrega del acta de diputado.

"Ser secretario de Organización del PSOE ha sido el mayor privilegio de toda mi vida. Es un honor que me acompañará siempre". (...) Como he venido señalando estos días, jamás he cometido una ilegalidad, ni he sido cómplice de ninguna."