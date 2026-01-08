Debilidad parlamentaria e investigaciones judiciales: Sánchez vuelve de Navidad con los mismos problemas con los que se fue

Termina el periodo navideño y la política vuelve a echar a andar en nuestro país. El 2025 acabó con las elecciones en Extremadura dando la puntilla a un difícil final de año para un PSOE cercado por las investigaciones judiciales y de acoso interno en el partido. Y el 2026 no ha hecho más que empezar y Pedro Sánchez ya se está encontrando los primeros problemas.

El presidente del Gobierno ha arrancado el año participando en Francia en una reunión de la Coalición de Voluntarios para planificar un futuro operativo militar que preserve la paz en Ucrania una vez se alcance un alto el fuego y que podría suponer el envío de tropas españolas a territorio ucraniano.

El propio Sánchez anunció una ronda de contactos con el resto de grupos parlamentarios, excepto Vox, para tomar una decisión, pero las primeras reacciones no auguran que vaya a ser fácil llegar a un acuerdo.

"Es un tema muy complejo, hay que ver los detalles", ha sido la primera respuesta de Sumar, mientras que otros de sus socios de la izquierda se han mostrado frontalmente en contra. "No vamos a aceptar ir a una guerra", señalaron este miércoles desde IU.

"Lo que Europa y el Gobierno de España quieren hacer es enviar a nuestros hijos a que sean la seguridad privada de las inversiones y de los negocios de Donald Trump", reclamó este miércoles la eurodiputada de Podemos y ex ministra de Igualdad, Irene Montero.

El Congreso, clave para aprobar el envío de tropas

La Ley de Defensa Nacional recoge que "para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional, el Gobierno realizará una consulta previa y recabará la autorización del Congreso de los Diputados".

Es por esto que Sánchez estará obligado a pasar a por la Cámara Baja para aprobar este hipotético envío de tropas a Ucrania, algo que no será nada fácil debido a la debilidad parlamentaria con la que cuenta y a la negativa de algunos de sus socios.

Sánchez deberá mirar para ello al PP, cuya primera respuesta ha sido decirle al presidente que se ponga de acuerdo con sus socios en lo que algunos han entendido como una maniobra para desgastar, aún más, al líder del Gobierno.

"La posición del PP no será muy importante cuando el Gobierno presume de una mayoría estable, que son sus socios tanto de gobierno como sus socios parlamentarios, que serán los que le apoyarán cualquier medida que tenga que adoptar en materia internacional", ironizó este miércoles Juan Bravo.

Un difícil horizonte por delante

Y es que el horizonte que tiene el Gobierno por delante no invita al presidente a ser optimista, con tres procesos electorales en los próximos seis meses después del estrepitoso fracaso en Extremadura donde se quedó a casi 20 puntos del PP.

También se reanudarán en los próximos días las investigaciones judiciales que afectan a personas cercanas al Gobierno y que podrían sentar en el banquillo al hermano y la esposa del presidente.

Sin olvidar, además las investigaciones que afectan a ex dirigentes socialistas como José Luis Ábalos o Santos Cerdán, como el caso Koldo o la investigación sobre los movimientos de dinero en efectivo en la sede del PSOE.

Desde Moncloa aseguran que lo afrontarán con entereza y desvían la atención hacia la política internacional.