La debilidad parlamentaria del Gobierno aleja los Presupuestos y el debate de la nación

No está siendo un curso sencillo para el Gobierno de Pedro Sánchez. Tampoco la legislatura. No solo por los problemas judiciales que han afectado al entorno del presidente. Hay una debilidad parlamentaria que ha dejado a Pedro Sánchez en una situación muy incómoda. El Ejecutivo ha sufrido una larga serie de derrotas en el Congreso, pese a que se supone que un Gobierno debería contar con una mayoría sólida para evitar estas situaciones. Pero esto no es una mayoría sólida y es algo que se sabía desde el principio.

Una de las muestras más claras de esta debilidad es la falta de un proyecto de presupuestos para 2025, a tan solo unas semanas del verano. Es la segunda vez consecutiva que el Gobierno no presenta las cuentas del año, lo que evidencia la dificultad para alcanzar acuerdos con sus socios. En este sentido, algunos de los equilibrios que el presidente debe hacer para contentar a todos sus aliados son tan complejos que el número de leyes aprobadas ha disminuido considerablemente. A lo largo de los últimos meses, Sánchez ha faltado a una de cada tres sesiones de control parlamentario, lo que también le ha puesto en la diana de la oposición.

Aunque el Gobierno logró aprobar algunas leyes importantes, como la amnistía, la producción legislativa ha sido escasa comparada con legislaturas anteriores. De hecho, en esta legislatura se han aprobado apenas 37 leyes, un número más bajo que en periodos anteriores. A pesar de las victorias parciales, las derrotas en el Congreso han sido numerosas, muchas de ellas debido a la oposición de sus propios socios. Un ejemplo claro de ello fue el rechazo de la Agencia Estatal de Salud Pública y el Decreto Ómnibus, situaciones que pusieron en apuros al Gobierno.

A pesar de todo esto, el Gobierno sigue trabajando con la vista puesta en 2027, aunque aún no hay indicios claros de cuándo se celebrará el debate sobre el estado de la nación, previsto para finales de este año. La ausencia de Presupuestos es la muestra más evidente de la debilidad parlamentaria de un Gobierno que ha reducido por consecuencia las iniciativas que presenta en el Congreso.