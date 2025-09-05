"Deberían informar si ha habido algún cambio en su dieta o alimentación": Nacho Cardero sobre el cambio físico de Pedro Sánchez

Nacho Cardero, además de Mamen Mendizábal, también participó en el debate sobre el aspecto físico de Pedro Sánchez en la tertulia política de Más de uno. Tras la reflexión inicial de Carlos Alsina sobre si el Gobierno debería aclarar la pérdida de peso del presidente, el director de El Confidencial, Nacho Cardero, defendió la necesidad de que exista una mayor transparencia.

"La teoría es que hay muy poco en el ámbito de un gobernante que se pueda considerar privado. Prácticamente, todo lo de un gobernante es público, o debe ser público", sostuvo el periodista. En su opinión, ese principio alcanza también a la apariencia del presidente y a cualquier asunto vinculado con su salud: "Eso incluye, creo yo, su aspecto físico y cualquier cosa relacionada con su salud".

Cardero recordó la tradición en Estados Unidos, donde cada año el presidente se somete a un chequeo médico cuyos resultados se hacen públicos. "Normalmente hay una comparecencia del equipo médico que ha hecho el chequeo y, si no es el equipo médico, es un portavoz de la Casa Blanca el que da cuenta de cuál es el estado de salud del presidente, aunque no haya ningún temor", explicó.

El periodista defendió que la situación de Sánchez, con semanas de comentarios públicos sobre su aspecto, justificaría una aclaración oficial: "Yo creo que en España llevamos bastante tiempo comentando sobre el aspecto físico del presidente, lo suficiente como para que alguien dijera si realmente se ha producido o no se ha producido algún cambio en su dieta, en su alimentación, en sus hábitos para que haya cambiado su aspecto físico".

En este sentido, Cardero recalcó que la comunicación no debería limitarse a descartar una enfermedad, sino que también sería útil ofrecer información sobre otros posibles motivos, como cambios de estilo de vida o rutinas de alimentación, que expliquen la transformación visible del presidente del Gobierno.