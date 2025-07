David Jiménez Torres señala el problema de base en el caso Noelia Núñez: "Las juventudes de los partidos lo promocionan"

El caso Noelia Núñez parecía zanjarse el miércoles con su dimisión tras descubrirse que mintió sobre su formación académica, indicando en los currículums que facilitó al Congreso y al Ayuntamiento de Fuenlabrada que tenía títulos que no ha terminado. La explicación llegó por redes sociales, "nunca he tenido intención de engañar a nadie", pero admitía que esa información sobre su educación era falsa.

Núñez era vicesecretaria del Partido Popular y se formó en las juventudes del partido, este tipo de agrupaciones ha sido motivo de debate en la tertulia de Más de Uno, donde David Jiménez Torres asegura que "las juventudes promocionan a gente joven y les ofrecen una vía para no terminar los estudios" cuando a esos jóvenes "les encargarás puestos de gestión".

Noelia Núñez no está justificada

El periodista asegura que Noelia Núñez "no debería haber hecho lo que hizo", pero insiste en que esto genera un debate más amplio, y pone el foco en las juventudes de los partidos. "Hasta qué punto los partidos políticos y sus juventudes permiten promocionar a gente que no ha terminado sus estudios universitarios o animan a que sus militantes no terminen sus estudios" se pregunta.

¿Hasta qué punto las juventudes animan a que sus militantes no terminen sus estudios?

Jiménez reconoce que "nos encontramos a menudo estos perfiles de gente que empieza a militar cuando no ha acabado la carrera y entonces no acaban los estudios". Y aunque parte de culpa la tienen los partidos, también señala a los jóvenes: "Mal por el joven porque hay buenas razones por las que alguien no acaba los estudios - asegura - dedicarse a la política no es una de ellas".

Un problema mayor

"Los partidos deberían querer que sus militantes tengan estudios" sentencia el periodista. Insiste en que debería ser así porque "a esa gente le encargarás puestos de gestión" y aunque no lo exija el Congreso, los profesionales deben estar formados. Y vuelve a denunciar que estas juventudes "no les ofrecen a los jóvenes una vía para acabar una formación que necesita el país".